Sindicaliștii din Educație protestează în stradă. Profesorii clujeni pregătesc GREVA generală: „Neputința politică generații sacrifică”

Sindicaliștii din Educație au protestat, miercuri, în fața ministerului și amenință cu greva generală. La Cluj a fost deschisă consultarea internă pentru organizarea grevei generale în 25 mai 2026, în contextul nemulțumirilor legate de salarizare și condițiile de muncă.

Protest susținut, miercuri, al sindicaliștilor din învățământ în fața sediului Ministerului Educației.

Tăierile din învățământ aplicate de Guvernul Bolojan anul trecut și noile prevederi ale legii salarizării sunt câteva din motivele care i-au scos pe sindicaliștii din educație în stradă.

Protestatarii au folosit sirene şi vuvuzele şi au afișat mesaje precum: „Educaţie, nu austeritate”, „Nu ne obligaţi să intrăm din nou în grevă”, „Circulara nr. 26564/2026 - Tăieri ilegale de drepturi”, „Vrem dialog social, nu dictatură prin circulară!”, „Minciună guvernamentală - învăţământul prioritate naţională”, „Neputinţa politică sacrifică generaţii”.

Ministrul Educaţiei, Mihai Dimian, a discutat câteva minute cu protestatarii.

Potrivit sindicaliştilor, noua lege a salarizării „apărută pe surse” „condamnă” profesorii la sărăcie.

În opinia sindicaliştilor, un profesor debutant ar fi trebuit să aibă un salariu de 8.600 lei brut în 2026, dar promisiunea „a fost ştearsă cu buretele”.

„Promisiunea că salariul maxim din învăţământ va fi egal cu cel al unui medic specialist a fost încălcată flagrant - diferenţa este acum de aproximativ 4.300 de lei în defavoarea profesorilor! Atragem atenţia Guvernului Bolojan, preşedintelui Nicuşor Dan şi întregii clase politice: Tăcerea voastră este complice la colapsul educaţiei! Vreţi o ţară din care oamenii capabili pleacă?”, afirmă sindicaliştii.

Și Sindicatul Liber din Învățământul Preuniversitar Clujean (FSLI) a declanșat etapa consultărilor în vederea pregătirii grevei generale din 25 mai 2026.

„În contextul efectelor generate de Legea nr. 141/2025 și al prevederilor Proiectului legii-cadru a salarizării, care propune salarii incorecte pentru personalul din învățământul preuniversitar, am declanșat referendumul pentru consultarea privind GREVA GENERALĂ din 25 mai 2026, precedată de GREVA de AVERTISMENT din 18 mai 2026”, se arată in informarea publicată de SLIP Cluj.

Demersul are drept obiectiv apărarea drepturilor profesionale, a condițiilor de muncă și a statutului personalului din învățământ, într-un moment în care măsurile propuse aduc presiune suplimentară, dezechilibre majore și o lipsă evidentă de respect față de cei care susțin zi de zi școala românească:

„Nu mai putem accepta salarii incorecte, încărcarea excesivă a normei de muncă și decizii luate fără un dialog real cu cei direct afectați.

Educația trebuie tratată ca o investiție esențială în viitorul acestei țări.

Este momentul solidarității, al responsabilității și al asumării”, notează sindicaliștii clujeni din educație în mesajul citat.

Proteste de miercuri s-au desfășurat între un context politic dificil: în Parlament a fost citită moțiune de cenzură anti-Bolojan, care va fi supusă votului în 5 mai.

Greva generală anunțată în 25 mai – înainte de încheierea anului școlar și desfășurarea examenelor naționale va fi precedată de o grevă de avertisment în 18 mai 2026.

CITEȘTE ȘI: