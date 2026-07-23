Statele UE, avertizate înaintea noului regulament privind migrația. Salvați Copiii: „Drepturile copiilor trebuie să fie mai presus de granițe!”

Organizația Salvați Copiii solicită statelor membre ale Uniunii Europene să garanteze că noul Regulament privind returnarea migranților va respecta drepturile fundamentale ale copiilor și nu va conduce la detenția sau transferul acestora în afara UE.

Guvernele statelor membre ale Uniunii Europene sunt îndemnate să se asigure că noile politici privind migrația respectă drepturile fundamentale ale copiilor înainte de adoptarea oficială a Regulamentului UE privind returnarea, programată pentru luna septembrie. | Imagine generată cu ajutorul AI

Guvernele statelor membre ale Uniunii Europene sunt îndemnate să se asigure că noile politici privind migrația respectă drepturile fundamentale ale copiilor înainte de adoptarea oficială a Regulamentului UE privind returnarea, programată pentru luna septembrie.

Organizația Salvați Copiii avertizează că forma actuală a actului normativ poate expune copiii migranți și refugiați unor riscuri majore, inclusiv detenției prelungite și transferului în state în care nu au fost niciodată.

Înaintea intrării în vigoare a noului Regulament privind returnarea, Salvați Copiii a lansat campania europeană „Stand Up for Every Child”, prin care solicită guvernelor să pună interesul superior al copilului în centrul legislației privind migrația și să garanteze că drepturile acestora nu sunt sacrificate în numele protejării frontierelor.

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Organizația Save the Children a lansat un apel către guvernele Uniunii Europene înainte de adoptarea oficială, în luna septembrie, a noului Regulament privind returnarea, aprobat de Parlamentul European în luna iunie. Potrivit organizației, mai multe prevederi ale regulamentului sunt incompatibile cu legislația europeană privind drepturile fundamentale și cu standardele existente de protecție a copilului.

Printre cele mai controversate măsuri se numără introducerea așa-numitelor „centre de returnare”, facilități amplasate în state din afara Uniunii Europene, unde ar putea fi transferate persoanele aflate în procedură de returnare. Reprezentanții Save the Children susțin că regulamentul nu respectă criteriile stabilite de Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene privind excluderea copiilor din astfel de centre și privind interzicerea detenției minorilor din motive legate de migrație.

Potrivit organizației, în lipsa unor garanții suplimentare, copiii migranți și refugiați ar putea fi privați de libertate pentru perioade de până la 30 de luni, ar putea fi transferați în țări în care nu au locuit niciodată și ar beneficia de garanții procedurale reduse în cadrul procesului de returnare.

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Campania „Stand Up for Every Child” cere protejarea drepturilor copiilor

În acest context, Save the Children a lansat campania europeană „Stand Up for Every Child”, care reunește directorii executivi ai organizațiilor Save the Children din mai multe state europene într-un apel comun adresat factorilor de decizie și opiniei publice.

Campania este însoțită de o serie de materiale video prin care organizația transmite un mesaj simplu: indiferent de statutul lor juridic sau de țara din care provin, copiii trebuie tratați, înainte de toate, ca fiind copii.

Organizația îi invită, de asemenea, pe cetățenii din întreaga Europă să se alăture campaniei și să își exprime public susținerea pentru protejarea drepturilor copiilor folosind hashtagul #StandUpForEveryChild.

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Save the Children: „Copiii nu trebuie transformați în cazuri de migrație”

Luz Larosa, Head of Save the Children Europe, avertizează că noul regulament reprezintă o schimbare majoră de abordare în ceea ce privește protecția copiilor migranți.

„Atunci când această nouă lege va fi adoptată, în luna septembrie, copiii ar putea fi ținuți în detenție pentru mai mult de doi ani sau ar putea fi trimiși în țări în care nu au pus niciodată piciorul. Acest lucru marchează o îndepărtare profundă de principiul potrivit căruia fiecare copil trebuie tratat, înainte de toate, ca un copil, și nu ca un caz de migrație”, a declarat aceasta.

Reprezentanta organizației susține că guvernele statelor membre au responsabilitatea de a se asigura că implementarea regulamentului respectă Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și că interesul superior al copilului rămâne principiul central al oricărei decizii.

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Salvați Copiii România: „Nicio politică de migrație nu poate transforma copiii în simple dosare administrative”

Președintele executiv al Salvați Copiii România, Gabriela Alexandrescu, afirmă că organizația este profund îngrijorată de efectele pe care noul regulament le-ar putea avea asupra copiilor.

„Suntem îngrijorați de consecințele dramatice pe care noul Regulament al UE privind returnarea le poate avea asupra securității și viitorului copiilor. Nicio politică de migrație nu poate fi legitimă dacă transformă copiii în simple dosare administrative”, a declarat Gabriela Alexandrescu.

Aceasta subliniază că statele membre au obligația de a garanta că fiecare copil este ascultat, protejat și sprijinit, fără detenție, fără separarea familiilor și fără decizii care să le afecteze viitorul în numele controlului frontierelor.

Liderii Save the Children din Europa cer respectarea legislației europene

Mesaje similare au fost transmise și de reprezentanții Save the Children din Spania, Italia, Germania și Olanda.

CEO-ul Save the Children Spania, Isla Ramos, a precizat că responsabilitatea statelor membre nu se încheie odată cu adoptarea regulamentului, acestea fiind obligate să garanteze că aplicarea sa respectă Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

La rândul său, Daniela Fatarella, CEO Save the Children Italia, a subliniat că, înainte de a fi migranți, refugiați sau solicitanți de azil, aceștia sunt copii, iar interesul superior al copilului trebuie să prevaleze în orice decizie.

Florian Westphal, CEO Save the Children Germania, a atras atenția că reținerea sau transferarea unui copil într-o țară necunoscută nu poate fi considerată în interesul acestuia, în timp ce Pim Kraan, CEO Save the Children Olanda, a avertizat că riscul detenției copiilor din motive legate de migrație ar putea crește odată cu aplicarea noilor reguli europene.

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Ce solicită organizația statelor membre ale Uniunii Europene

Save the Children cere guvernelor din Uniunea Europeană să introducă garanții clare pentru protejarea copiilor în procesul de implementare a regulamentului. Organizația solicită ca niciun copil să nu fie reținut din motive legate de migrație, ca interesul superior al copilului să fie evaluat înainte de orice decizie de returnare și ca minorii și familiile lor să fie excluși din centrele de returnare.

Totodată, organizația cere ca toți copiii afectați de procedurile de migrație să beneficieze de reprezentare legală, asistență juridică, măsuri de protecție și sprijin specializat, astfel încât drepturile lor fundamentale să fie respectate pe întreg parcursul procedurilor.

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