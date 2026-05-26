Premiile de performanță vor înlocui gradațiile de merit în învățământ. Schimbări aduse de noua lege a salarizării.

Gradația de merit va fi înlocuită de premiile de performanță în învățământ, potrivit noilor reglementări aduse de legea salarizării unitare.

Noua lege a salarizării unitare din sectorul bugetar a fost prezentată luni de ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru.

Marți au debutat consultările cu sindicatele, în contextul în care noua lege a salarizării a provocat nemulțumire în rândul profesorilor, angajaților din sănătate, dar și a angajaților din ordine publică.

Începând cu 2027, noul mecanism va fi pilotat în învățământ pentru personalul didactic/didactic auxiliar dar și în rândul angajaților ANAF, potrivit anunșului făcut de ministrul interimar al Muncii, Drago Pîslaru, în conferința de presă susținută luni seara.

„Anul viitor nu o să introducem criteriile de performanță pentru toate familiile ocupaționale. Propunerea noastră este să le introducem pentru două domenii. Unul este educația și celălalt este ANAF-ul”, potrivit anunțului făcut de Dragoș Pîslaru în conferința de presă.

Criterile de performanță, care vor înlocui gradațiile de merit, vor fi stabilite în urma discuțiilor cu sindicatele.

Conform proiectului, premiile vor putea fi acordate trimestrial, semestrial sau anual, potrivit Digi24. Astfel, criteriile de evaluare vor fi stabilite prin regulamente-cadru elaborate de ministere și instituții și vor fi luate în calcul rezultatele obținute, activități excepționale sau volumul ridicat de muncă.

Bonusuri de până la 20%

Valoarea individuală a premiului va fi cuprinsă între 10% și 20% din salariul de bază, solda de funcție sau indemnizația de încadrare, calculate pentru perioada evaluată (3, 6 sau 12 luni). În același timp, valoarea totală a premiilor acordate într-un an nu va putea depăși 4% din fondul total destinat salariilor la nivelul fiecărui ordonator principal de credite.

„Din 2027 să începem - și asta este o discuție pe care o vom avea cu sindicatele și cu familia ocupațională de educație - primul domeniu în care să pilotăm pe această performanță să fie domeniul dumnealor. (...). Și celălalt este ANAF-ul. De ce ANAF? E foarte simplu, credem că la ANAF un sistem de performanță este foarte bine venit, pentru că avem nevoie să colectăm mai mult și ăsta rămâne un domeniu crucial pentru un buget mai puternic al României”, a explicat ministrul interimar al Muncii în conferința de luni.

Noua lege a salarizării va intra în vigoare la 1 ianuarie 2027.

