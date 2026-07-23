Artă & Cultură
„Noaptea Bisericilor”, evenimentul care deschide 18 lăcașuri de cult într-o singură noapte. Programul complet!
Pentru o singură noapte, Clujul își deschide patrimoniul religios într-un mod fără precedent. Pe 25 iulie, între orele 20:00 și 02:00, 18 biserici, catedrale și sinagoga orașului vor putea fi vizitate gratuit, în cadrul primei ediții a evenimentului „Noaptea Bisericilor”, un proiect care îmbină patrimoniul, muzica, arhitectura și dialogul dintre comunități.Timp de o noapte, patrimoniul religios al Clujului va putea fi descoperit într-o manieră inedită. | Foto: Noaptea Bisericilor
Timp de o noapte, patrimoniul religios al Clujului va putea fi descoperit într-o manieră inedită.
Pe 25 iulie, între orele 20:00 și 02:00, 18 biserici, catedrale și Sinagoga Neologă își vor deschide porțile pentru public, în cadrul primei ediții a evenimentului „Noaptea Bisericilor”, care îmbină patrimoniul, muzica, arhitectura și dialogul dintre comunități.
Concerte de jazz și muzică bizantină, recitaluri corale, tururi ghidate, expoziții, o cină comunitară și, în premieră, acces nocturn în turnul Bisericii Sfântul Mihail sunt doar câteva dintre surprizele pregătite pentru clujeni și turiști. Organizatorii spun că evenimentul reprezintă o invitație la redescoperirea orașului dintr-o perspectivă complet diferită.
O premieră pentru România: 18 lăcașuri de cult își deschid porțile în aceeași noapte
Cluj-Napoca găzduiește, sâmbătă, 25 iulie, prima ediție a Nopții Bisericilor, un eveniment unic în România, care aduce împreună comunități aparținând a șase confesiuni religioase.
În intervalul 20:00 – 02:00, publicul va putea vizita gratuit 18 biserici, catedrale și sinagoga orașului, aparținând cultelor ortodox, romano-catolic, greco-catolic, unitarian, adventist și iudaic.
Inițiativa aparține Asociației Daisler și Asociației ESUA (Entertainment and Stand-Up Academy) și urmărește să transforme patrimoniul religios într-un spațiu viu, accesibil și deschis tuturor, indiferent de confesiune.
Organizatorii spun că proiectul nu este doar despre vizitarea unor biserici, ci despre redescoperirea poveștilor, oamenilor și patrimoniului care definesc identitatea multiculturală a Clujului.
Turnul Bisericii Sfântul Mihail, deschis pentru prima dată noaptea
Una dintre cele mai așteptate atracții ale evenimentului este deschiderea nocturnă a Turnului Bisericii Sfântul Mihail, o premieră absolută.
Vizitatorii vor putea urca în cea mai înaltă turlă de biserică din Transilvania și a doua ca înălțime din România, de unde vor admira panorama orașului de la aproape 80 de metri înălțime, într-o atmosferă complet diferită de cea din timpul zilei.
Pe lângă accesul în turn, Biserica Sfântul Mihail va găzdui prezentări în mai multe limbi, concerte de orgă și cor, precum și tururi arhitecturale.
Jazz, muzică bizantină, DJ și concerte corale într-un circuit cultural inedit
Programul propus depășește ideea clasică de vizitare a unui lăcaș de cult.
În cele șase ore ale evenimentului, participanții vor putea lua parte la concerte de jazz, recitaluri corale, concerte de orgă, muzică bizantină, seri de muzică live, expoziții și tururi ghidate susținute de arhitecți și istorici.
La Biserica Unitariană, publicul va putea asculta concerte de orgă, cor și jazz, iar spre miezul nopții atmosfera va continua cu Aegun (DJ) și proiectul "An Ambient Odyssey", o combinație inedită între muzică ambientală și patrimoniu.
În bisericile ortodoxe sunt programate concerte de muzică bizantină și prezentări despre pictura și istoria fiecărui lăcaș, în timp ce în bisericile romano-catolice vor avea loc recitaluri de orgă, concerte instrumentale și tururi ghidate în mai multe limbi.
La Sinagoga Neologă, vizitatorii vor putea descoperi tradițiile și obiceiurile comunității evreiești și vor participa la tururi ghidate dedicate patrimoniului iudaic.
Cina Bunei Comunități, o altă premieră
Unul dintre cele mai originale momente ale serii va avea loc în curtea Bisericii Calvaria din cartierul Mănăștur, cea mai veche biserică din Cluj.
Între orele 21:00 și 22:00, organizatorii propun Cina Bunei Comunități, un eveniment inspirat de mesele comunitare organizate în marile orașe europene.
Participanții sunt invitați să aducă preparate de acasă și să le împartă cu ceilalți, într-o atmosferă relaxată, alături de reprezentanții tuturor cultelor implicate în proiect.
Este pentru prima dată când reprezentanții tuturor confesiunilor participante se reunesc într-un astfel de moment simbolic dedicat dialogului și comunității.
Tururi ghidate alături de arhitecți
O componentă importantă a evenimentului este cea dedicată patrimoniului construit.
Pe parcursul serii, membrii Ordinului Arhitecților din România – Filiala Transilvania și specialiști ai Facultății de Arhitectură și Urbanism din Cluj-Napoca vor însoți vizitatorii în tururi ghidate, explicând istoria, stilurile arhitecturale și elementele care fac din fiecare biserică un monument valoros.
Organizatorii își propun astfel să atragă atenția asupra patrimoniului religios al orașului și asupra rolului pe care acesta îl joacă în identitatea Clujului.
Prefectul Maria Forna: „Este o invitație la dialog și redescoperirea patrimoniului”
Prefectul județului Cluj, Maria Forna, consideră că proiectul reprezintă mai mult decât un simplu eveniment cultural.
„Noaptea Bisericilor este mai mult decât un eveniment cultural, este o invitație la dialog, la cunoaștere și la redescoperirea patrimoniului spiritual și arhitectural al Clujului. Mă bucur că, prin această inițiativă, comunitățile religioase își deschid porțile și transmit un mesaj puternic de unitate, respect reciproc și colaborare”, a declarat prefectul.
Organizatorii: „Este o oportunitate unică de a petrece o noapte de vară”
Președinta Asociației ESUA, Lavinia Filip, spune că succesul proiectului se datorează deschiderii cu care reprezentanții cultelor au primit inițiativa.
„Cel mai mult mă bucură deschiderea cu care reprezentanții cultelor religioase au îmbrățișat această invitație. Pentru oricine este în oraș pe 25 iulie, acest proiect reprezintă o oportunitate unică de a petrece o noapte de vară”, a transmis aceasta.
La rândul său, Andi Daiszler, președintele Asociației Daisler, afirmă că proiectul continuă seria inițiativelor prin care organizația încearcă să transforme spațiul public într-un loc al colaborării și creativității.
„Credem mult în idei simple cu potențial nebănuit și mai credem că în acest oraș avem creativitatea, oamenii și resursele de care avem nevoie pentru a-i crește atractivitatea. Noaptea Bisericilor continuă acest demers de colaborare și înțelegere în beneficiul tuturor”, spune Andi Daiszler.
Cele 18 lăcașuri de cult care participă la Noaptea Bisericilor. Programul complet!
Biserica Unitariană
Bulevardul 21 Decembrie 1989 nr. 9
- 20:00 – 21:00 Concerte de orgă și cor bisericesc
- 21:00 – 22:00 Concerte de jazz
- 22:00 – 02:00 Expoziții și tururi ghidate
- 23:00 – 02:00 Aegun (DJ) - An Ambient Odyssey
Biserica Romano-Catolică
Biserica Piaristă
Str. Universității nr. 5
- 20:00 – 21:00 Tururi ghidate (RO, IT, ENG)
- 21:00 – 21:30 Tur ghidat (HU)
- 22:00 – 23:00 Concert voce + instrumental susținut de tineri
- 23:00 – 02:00 Tururi arhitecturale
Biserica Sfântul Mihail
Piața Unirii
- 20:00 – 21:00 Prezentări ale bisericii în diferite limbi
- 20:00 – 02:00 Vizite în turn
- 21:00 – 22:00 Concert de orgă și cor
- 22:00 – 02:00 Tururi arhitecturale
Biserica Franciscană
Piața Muzeului
- 20:00 – 21:00 Concert de orgă
- 21:00 – 02:00 Vizitare interactivă prin coduri QR
- 21:00 – 02:00 Tururi arhitecturale
Biserica Calvaria
Cluj-Napoca
- 20:00 – 21:00 Prezentarea bisericii (RO și HU)
- 21:00 – 22:00 Cina Bunei Comunități
- 21:00 – 22:00 Concert de orgă și cor
- 23:00 – 02:00 Tururi arhitecturale
Biserica Adventistă
Biserica Adventistă
Str. Moților nr. 47
- 20:00 – 21:00 Tur ghidat (istorie și spiritualitate)
- 21:00 – 02:00 Tururi arhitecturale
Biserica Adventistă
Str. Cuza Vodă nr. 12
- 20:00 – 21:00 Tur ghidat (istorie și spiritualitate)
- 21:00 – 02:00 Tururi arhitecturale
Sinagoga
Str. Horea nr. 23
- 20:00 – 02:00 Prezentarea obiceiurilor confesiunii iudaice
- 21:00 – 02:00 Tururi ghidate cu arhitecți
Biserica Ortodoxă
Catedrala Mitropolitană
Piața Avram Iancu
- 21:00 – 22:00 Concert de muzică bizantină
- 22:00 – 22:00 Prezentarea catedralei / Tururi ghidate
- 23:00 – 01:00 Tururi ghidate cu arhitecți
Biserica Schimbarea la Față
Str. Eroilor nr. 22–24
- 21:00 – 22:00 Concert de muzică bizantină
- 22:00 – 23:00 Prezentare pictură și istoric
- 23:00 – 02:00 Tururi ghidate cu arhitecți
Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel
Str. Primăverii, Mănăștur
- 21:00 – 22:00 Concert de muzică bizantină
- 22:00 – 23:00 Prezentare pictură și istoric
- 22:00 – 02:00 Tururi ghidate cu arhitecți
Biserica Adormirea Maicii Domnului
Str. Govora nr. 19
- 20:00 – 22:00 Proiecție despre biserică
- 22:00 – 23:00 Concert de muzică bizantină
- 21:00 – 02:00 Tururi ghidate cu arhitecți
Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena
Str. Moților nr. 25
- 20:00 – 20:45 Prezentarea bisericii
- 20:45 – 21:30 Concerte corale
- 21:30 – 02:00 Tururi ghidate cu arhitecți
Biserica Înălțarea Domnului
Str. Dorobanților
- 20:00 – 21:00 Prezentarea bisericii
- 20:00 – 21:00 Concerte corale
- 21:00 – 02:00 Tururi ghidate cu arhitecți
Biserica Greco-Catolică
Catedrala „Martirilor și Mărturisitorilor Veacului XX”
Piața Timotei Cipariu nr. 2
- 20:00 – 21:00 Tururi ghidate
- 21:00 – 22:30 Seară de muzică cu trupele ANIMA și ThreeO
- 23:00 – 02:00 Tururi ghidate
Catedrala Greco-Catolică „Schimbarea la Față”
Bulevardul Eroilor
- 20:00 – 21:00 Adorație euharistică, momente de liniște, rugăciune și meditație
- 21:00 – 02:00 Tururi ghidate cu arhitecți
Biserica „Ioan Bob”
Strada Episcop Ioan Bob nr. 5
- 20:00 – 02:00 Vizitare liberă & Tururi ghidate cu arhitecți
Accesul la toate activitățile este gratuit, iar organizatorii îi invită pe clujeni și pe turiști să își construiască propriul traseu și să descopere patrimoniul religios al orașului într-o manieră diferită, într-o noapte dedicată culturii, dialogului și comunității.
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