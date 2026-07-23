„Noaptea Bisericilor”, evenimentul care deschide 18 lăcașuri de cult într-o singură noapte. Programul complet!

Pentru o singură noapte, Clujul își deschide patrimoniul religios într-un mod fără precedent. Pe 25 iulie, între orele 20:00 și 02:00, 18 biserici, catedrale și sinagoga orașului vor putea fi vizitate gratuit, în cadrul primei ediții a evenimentului „Noaptea Bisericilor”, un proiect care îmbină patrimoniul, muzica, arhitectura și dialogul dintre comunități.

Timp de o noapte, patrimoniul religios al Clujului va putea fi descoperit într-o manieră inedită. | Foto: Noaptea Bisericilor

Timp de o noapte, patrimoniul religios al Clujului va putea fi descoperit într-o manieră inedită.

Pe 25 iulie, între orele 20:00 și 02:00, 18 biserici, catedrale și Sinagoga Neologă își vor deschide porțile pentru public, în cadrul primei ediții a evenimentului „Noaptea Bisericilor”, care îmbină patrimoniul, muzica, arhitectura și dialogul dintre comunități.

Concerte de jazz și muzică bizantină, recitaluri corale, tururi ghidate, expoziții, o cină comunitară și, în premieră, acces nocturn în turnul Bisericii Sfântul Mihail sunt doar câteva dintre surprizele pregătite pentru clujeni și turiști. Organizatorii spun că evenimentul reprezintă o invitație la redescoperirea orașului dintr-o perspectivă complet diferită.

O premieră pentru România: 18 lăcașuri de cult își deschid porțile în aceeași noapte

Cluj-Napoca găzduiește, sâmbătă, 25 iulie, prima ediție a Nopții Bisericilor, un eveniment unic în România, care aduce împreună comunități aparținând a șase confesiuni religioase.

În intervalul 20:00 – 02:00, publicul va putea vizita gratuit 18 biserici, catedrale și sinagoga orașului, aparținând cultelor ortodox, romano-catolic, greco-catolic, unitarian, adventist și iudaic.

Inițiativa aparține Asociației Daisler și Asociației ESUA (Entertainment and Stand-Up Academy) și urmărește să transforme patrimoniul religios într-un spațiu viu, accesibil și deschis tuturor, indiferent de confesiune.

Organizatorii spun că proiectul nu este doar despre vizitarea unor biserici, ci despre redescoperirea poveștilor, oamenilor și patrimoniului care definesc identitatea multiculturală a Clujului.

Turnul Bisericii Sfântul Mihail, deschis pentru prima dată noaptea

Una dintre cele mai așteptate atracții ale evenimentului este deschiderea nocturnă a Turnului Bisericii Sfântul Mihail, o premieră absolută.

Vizitatorii vor putea urca în cea mai înaltă turlă de biserică din Transilvania și a doua ca înălțime din România, de unde vor admira panorama orașului de la aproape 80 de metri înălțime, într-o atmosferă complet diferită de cea din timpul zilei.

Pe lângă accesul în turn, Biserica Sfântul Mihail va găzdui prezentări în mai multe limbi, concerte de orgă și cor, precum și tururi arhitecturale.

Jazz, muzică bizantină, DJ și concerte corale într-un circuit cultural inedit

Programul propus depășește ideea clasică de vizitare a unui lăcaș de cult.

În cele șase ore ale evenimentului, participanții vor putea lua parte la concerte de jazz, recitaluri corale, concerte de orgă, muzică bizantină, seri de muzică live, expoziții și tururi ghidate susținute de arhitecți și istorici.

La Biserica Unitariană, publicul va putea asculta concerte de orgă, cor și jazz, iar spre miezul nopții atmosfera va continua cu Aegun (DJ) și proiectul "An Ambient Odyssey", o combinație inedită între muzică ambientală și patrimoniu.

În bisericile ortodoxe sunt programate concerte de muzică bizantină și prezentări despre pictura și istoria fiecărui lăcaș, în timp ce în bisericile romano-catolice vor avea loc recitaluri de orgă, concerte instrumentale și tururi ghidate în mai multe limbi.

La Sinagoga Neologă, vizitatorii vor putea descoperi tradițiile și obiceiurile comunității evreiești și vor participa la tururi ghidate dedicate patrimoniului iudaic.

Cina Bunei Comunități, o altă premieră

Unul dintre cele mai originale momente ale serii va avea loc în curtea Bisericii Calvaria din cartierul Mănăștur, cea mai veche biserică din Cluj.

Între orele 21:00 și 22:00, organizatorii propun Cina Bunei Comunități, un eveniment inspirat de mesele comunitare organizate în marile orașe europene.

Participanții sunt invitați să aducă preparate de acasă și să le împartă cu ceilalți, într-o atmosferă relaxată, alături de reprezentanții tuturor cultelor implicate în proiect.

Este pentru prima dată când reprezentanții tuturor confesiunilor participante se reunesc într-un astfel de moment simbolic dedicat dialogului și comunității.

Tururi ghidate alături de arhitecți

O componentă importantă a evenimentului este cea dedicată patrimoniului construit.

Pe parcursul serii, membrii Ordinului Arhitecților din România – Filiala Transilvania și specialiști ai Facultății de Arhitectură și Urbanism din Cluj-Napoca vor însoți vizitatorii în tururi ghidate, explicând istoria, stilurile arhitecturale și elementele care fac din fiecare biserică un monument valoros.

Organizatorii își propun astfel să atragă atenția asupra patrimoniului religios al orașului și asupra rolului pe care acesta îl joacă în identitatea Clujului.

Prefectul Maria Forna: „Este o invitație la dialog și redescoperirea patrimoniului”

Prefectul județului Cluj, Maria Forna, consideră că proiectul reprezintă mai mult decât un simplu eveniment cultural.

„Noaptea Bisericilor este mai mult decât un eveniment cultural, este o invitație la dialog, la cunoaștere și la redescoperirea patrimoniului spiritual și arhitectural al Clujului. Mă bucur că, prin această inițiativă, comunitățile religioase își deschid porțile și transmit un mesaj puternic de unitate, respect reciproc și colaborare”, a declarat prefectul.

Organizatorii: „Este o oportunitate unică de a petrece o noapte de vară”

Președinta Asociației ESUA, Lavinia Filip, spune că succesul proiectului se datorează deschiderii cu care reprezentanții cultelor au primit inițiativa.

„Cel mai mult mă bucură deschiderea cu care reprezentanții cultelor religioase au îmbrățișat această invitație. Pentru oricine este în oraș pe 25 iulie, acest proiect reprezintă o oportunitate unică de a petrece o noapte de vară”, a transmis aceasta.

La rândul său, Andi Daiszler, președintele Asociației Daisler, afirmă că proiectul continuă seria inițiativelor prin care organizația încearcă să transforme spațiul public într-un loc al colaborării și creativității.

„Credem mult în idei simple cu potențial nebănuit și mai credem că în acest oraș avem creativitatea, oamenii și resursele de care avem nevoie pentru a-i crește atractivitatea. Noaptea Bisericilor continuă acest demers de colaborare și înțelegere în beneficiul tuturor”, spune Andi Daiszler.

Cele 18 lăcașuri de cult care participă la Noaptea Bisericilor. Programul complet!

Biserica Unitariană

Bulevardul 21 Decembrie 1989 nr. 9

20:00 – 21:00 Concerte de orgă și cor bisericesc

Concerte de orgă și cor bisericesc 21:00 – 22:00 Concerte de jazz

Concerte de jazz 22:00 – 02:00 Expoziții și tururi ghidate

Expoziții și tururi ghidate 23:00 – 02:00 Aegun (DJ) - An Ambient Odyssey

Biserica Unitariană | Foto: Noaptea Bisericilor

Biserica Romano-Catolică

Biserica Piaristă

Str. Universității nr. 5

20:00 – 21:00 Tururi ghidate (RO, IT, ENG)

Tururi ghidate (RO, IT, ENG) 21:00 – 21:30 Tur ghidat (HU)

Tur ghidat (HU) 22:00 – 23:00 Concert voce + instrumental susținut de tineri

Concert voce + instrumental susținut de tineri 23:00 – 02:00 Tururi arhitecturale

Biserica Sfântul Mihail

Piața Unirii

20:00 – 21:00 Prezentări ale bisericii în diferite limbi

Prezentări ale bisericii în diferite limbi 20:00 – 02:00 Vizite în turn

Vizite în turn 21:00 – 22:00 Concert de orgă și cor

Concert de orgă și cor 22:00 – 02:00 Tururi arhitecturale

Biserica Franciscană

Piața Muzeului

20:00 – 21:00 Concert de orgă

Concert de orgă 21:00 – 02:00 Vizitare interactivă prin coduri QR

Vizitare interactivă prin coduri QR 21:00 – 02:00 Tururi arhitecturale

Biserica Calvaria

Cluj-Napoca

20:00 – 21:00 Prezentarea bisericii (RO și HU)

Prezentarea bisericii (RO și HU) 21:00 – 22:00 Cina Bunei Comunități

Cina Bunei Comunități 21:00 – 22:00 Concert de orgă și cor

Concert de orgă și cor 23:00 – 02:00 Tururi arhitecturale

Biserica Adventistă

Biserica Adventistă

Str. Moților nr. 47

20:00 – 21:00 Tur ghidat (istorie și spiritualitate)

Tur ghidat (istorie și spiritualitate) 21:00 – 02:00 Tururi arhitecturale

Biserica Adventistă

Str. Cuza Vodă nr. 12

20:00 – 21:00 Tur ghidat (istorie și spiritualitate)

Tur ghidat (istorie și spiritualitate) 21:00 – 02:00 Tururi arhitecturale

Sinagoga

Str. Horea nr. 23

20:00 – 02:00 Prezentarea obiceiurilor confesiunii iudaice

Prezentarea obiceiurilor confesiunii iudaice 21:00 – 02:00 Tururi ghidate cu arhitecți

Sinagoga | Foto: Noaptea Bisericilor

Biserica Ortodoxă

Catedrala Mitropolitană

Piața Avram Iancu

21:00 – 22:00 Concert de muzică bizantină

Concert de muzică bizantină 22:00 – 22:00 Prezentarea catedralei / Tururi ghidate

Prezentarea catedralei / Tururi ghidate 23:00 – 01:00 Tururi ghidate cu arhitecți

Biserica Schimbarea la Față

Str. Eroilor nr. 22–24

21:00 – 22:00 Concert de muzică bizantină

Concert de muzică bizantină 22:00 – 23:00 Prezentare pictură și istoric

Prezentare pictură și istoric 23:00 – 02:00 Tururi ghidate cu arhitecți

Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel

Str. Primăverii, Mănăștur

21:00 – 22:00 Concert de muzică bizantină

Concert de muzică bizantină 22:00 – 23:00 Prezentare pictură și istoric

Prezentare pictură și istoric 22:00 – 02:00 Tururi ghidate cu arhitecți

Biserica Adormirea Maicii Domnului

Str. Govora nr. 19

20:00 – 22:00 Proiecție despre biserică

Proiecție despre biserică 22:00 – 23:00 Concert de muzică bizantină

Concert de muzică bizantină 21:00 – 02:00 Tururi ghidate cu arhitecți

Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena

Str. Moților nr. 25

20:00 – 20:45 Prezentarea bisericii

Prezentarea bisericii 20:45 – 21:30 Concerte corale

Concerte corale 21:30 – 02:00 Tururi ghidate cu arhitecți

Biserica Înălțarea Domnului

Str. Dorobanților

20:00 – 21:00 Prezentarea bisericii

Prezentarea bisericii 20:00 – 21:00 Concerte corale

Concerte corale 21:00 – 02:00 Tururi ghidate cu arhitecți

Biserica Greco-Catolică

Catedrala „Martirilor și Mărturisitorilor Veacului XX”

Piața Timotei Cipariu nr. 2

20:00 – 21:00 Tururi ghidate

Tururi ghidate 21:00 – 22:30 Seară de muzică cu trupele ANIMA și ThreeO

Seară de muzică cu trupele ANIMA și ThreeO 23:00 – 02:00 Tururi ghidate

Catedrala Greco-Catolică „Schimbarea la Față”

Bulevardul Eroilor

20:00 – 21:00 Adorație euharistică, momente de liniște, rugăciune și meditație

Adorație euharistică, momente de liniște, rugăciune și meditație 21:00 – 02:00 Tururi ghidate cu arhitecți

Biserica „Ioan Bob”

Strada Episcop Ioan Bob nr. 5

20:00 – 02:00 Vizitare liberă & Tururi ghidate cu arhitecți

Biserica Greco-Catolică | Foto: Noaptea Bisericilor

Accesul la toate activitățile este gratuit, iar organizatorii îi invită pe clujeni și pe turiști să își construiască propriul traseu și să descopere patrimoniul religios al orașului într-o manieră diferită, într-o noapte dedicată culturii, dialogului și comunității.

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