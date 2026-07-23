Kazahstan a întrerupt livrările de petrol: Sistarea alimentării pe ruta Mării Negre, provocare majoră pentru România

România se găsește în fața unei potențiale crize cu implicații majore în economie în urma sistării importului de petrol din Kazahstan prin zona Mării Negre, ca urmare a atacurilor ucrainene asupra petrolierelor rusești.

Kazahstan a întrerupt livrările de petrol: Sistarea alimentării pe ruta Mării Negre, provocare majoră pentru România| Foto: monitorulcj.ro

Conducta Caspian Pipeline Consortium (CPC) nu mai primește petrol din Kazahstan, după ce luni a suspendat încărcările de țiței pe nave, din cauza atacurilor asupra petrolierelor la terminalul său de la Marea Neagră.

România se află în fața unei crize majore, cu implicații directe asupra securității energetice și economiei.

Kazahstan a întrerupt livrările de petrol: Sistarea alimentării pe ruta Mării Negre, provocare majoră pentru România

Suspendarea încărcărilor de petrol la terminalul CPC, prin care se exportă aproape 2% din petrolul global – aproximativ 80% din exporturile de petrol ale Kazahstanului – vizează în mod direct România: producția internă de petrol este în declin și nu acoperă consumul rafinăriilor. În același timp, rafinăria Petromidia depinde semnificativ (peste 60%) de aprovizionarea cu țiței din Kazahstan: Rompetrol, cel mai mare furnizor de carburanți din țară, este dependent de exproturile kazahe.

Stocurile interne asigură capacitatea pentru o perioadă de circa 3 luni, astfel că statul trebuie să găsească soluții pentru reechilibrarea pieței energetice.

O alternativă viabilă pentru România ar fi reprezentantă de Azerbaidjan: în 2025, statul a importat peste un milion de tone de țiței și produse petroliere azere. Costurile pentru transport și calibrarea rafinăriilor pe partea de compatibilitate sunt mai ridicate.

În contextul tensiunilor în creștere din Orientul Mijlociu și a fluctuațiilor de prețuri de pe piața petrolieră, România se dovedește vulnerabilă și expusă la o criză energetică de proporții.

Avertismente economice dure: „Riscăm o criză fără precedent”

România riscă o criză majoră pe piața carburanților după ce Kazahstan - de unde vin 63% din importuri - a întrerupt livrările de țiței, avertiza miercuri consultantul economic Adrian Negrescu.

Negrescu amintește că ambele mari rafinării care funcționează pe teritoriul românesc depind, într-o măsură mai mare sau mai mică, de acest flux. Petromidia, controlată de compania petrolieră națională kazahă, este alimentată aproape integral cu țiței kazah, primit prin portul Midia, operat de Rompetrol.

Petrobrazi, rafinăria OMV Petrom, folosește la rândul ei țiței kazah, deși într-o proporție mai redusă, restul necesarului ajungând prin portul Constanța, din alte surse.

„Tocmai din acest motiv, orice perturbare a exporturilor de țiței din Kazahstan sau a transportului prin terminalul CPC de la Novorossiisk poate avea efecte semnificative asupra aprovizionării rafinăriilor românești și, implicit, asupra întregii piețe interne de carburanți - de la disponibilitatea efectivă a motorinei și benzinei, până la prețul final plătit de șoferi la pompă. Avertizam asupra acestui scenariu încă de acum câteva luni, când politicienii ne spuneau să stăm liniștiți, că noi avem surse sigure de aprovizionare”, notează economistul Adrian Negrescu într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

În aceste condiții, el consideră că Parlamentul ar trebui să pună pe prima pagină a deciziilor din sesiunea extraordinară problema carburanților și să decidă declararea stării de urgență energetice.

„Dacă autoritățile de la București nu vor lua urgent măsuri, riscăm să ne trezim cu o criză a carburanților cum n-am mai avut până acum. Parlamentul ar trebui să pună pe prima pagină a deciziilor din sesiunea extraordinară problema carburanților și să decidă declararea stării de urgență energetice. În scenariul în care kazahii vor continua blocada, nu este exclus să ajungem la restricționarea consumului dacă nu vom găsi surse alternative de petrol și mai ales de motorină, acolo unde importăm 80% din necesar”, a explicat Adrian Negrescu.

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