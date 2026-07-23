Marius Lăcătuș l-a pus la punct pe Neluțu Varga: „Atunci a avut caracter frumos Mureșan? Aha”

Iuliu Mureșan, 72 de ani, și-a înaintat miercuri dimineață demisia de la CFR Cluj, care a și fost acceptată de către patronul Neluțu Varga.

Marius Lăcătuș a avut un discurs dur la adresa lui Neluțu Varga / Foto: Sportul Clujean

Iuliu Mureșan, 72 de ani, și-a înaintat miercuri dimineață demisia de la CFR Cluj, care a și fost acceptată de către patronul Neluțu Varga.

Omul de afaceri n-a stat pe gânduri când a văzut că Mureșan nu vrea să mai continue la CFR și a fost de acord ca acesta să părăsească echipa. Problemele financiare ale clubului din debutul acestui sezon se pare că l-au făcut pe Mureșan să nu mai continue în Gruia.

Cu toate acestea, decizia președintelui de a nu mai continua l-a iritat pe Varga, care a avut un discurs înțepător la adresa sa: „Omu' are o etate, trebuie să înțelegem, vrea să-și crească nepoții. Nu e bai. De oameni care fug la greu, n-am nevoie, CFR Cluj nu are cum crește astfel.

Mergem înainte, nicio problemă. Lasă că vin eu acasă și fac plățile, se rezolvă tot. Eu mă duc la luptă cu bărbați adevărați, cu caracterele tari, cu războinicii. La bine, toți sunt la miere, când sunt nori și începe ploaia, toată lumea nu știe cum să fugă.”, a spus Varga, potrivit GSP.

Lăcătuș a reacționat!

Marius Lăcătuș, fost jucător și antrenor la Steaua, l-a contrat pe patronul de la CFR. El i-a luat apărarea lui Mureșan, care revenise la echipă tot într-un moment dificil din punct de vedere financiar, în luna octombrie a anului trecut.

„Era normal pe undeva ca domnul Mureșan să nu scoată totul la iveală, în calitatea lui de președinte. Doi la mână, una e să fii finanțator, patron, alta e să fii președinte.

Tu, ca președinte, și sunt sigur de asta, te lovești de probleme zi de zi, te întâlnești zilnic cu jucătorii și suporterii. E greu să le explici niște lucruri care practic nu depind de tine să le rezolvi, ci de altcineva.

Asta nu înțeleg eu, când spui de caractere că se văd la greu. Păi, domnul Mureșan a venit într-un moment când era foarte greu, nu greu! Adică... Atunci a avut un caracter frumos, bănuiesc, nu? Când s-a întors și a vrut să ajute. Aha!”, a zis Lăcătuș, conform Digi Sport.

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