Legea salarizării scoate oamenii în stradă: profesorii și medicii amenință cu proteste. Blocaje în instituțiile statului.

Grefierii din instanțe și parchete își vor suspenda activitatea în această săptămână timp de câteva ore în timp ce medicii anunță proteste în fața Guvernului în contextul nemulțumirilor legate de noua lege a salarizării. În același timp, profesorii amenință cu boicotarea examenelor naționale.

Legea salarizării scoate oamenii în stradă: profesorii și medicii amenință cu proteste. Blocaje în instituțiile statului.|în imagine: Protestul profesorilor din Cluj, iunie 2023

Noua lege a salarizării a generat nemulțumiri în rândul angajaților din Sănătate, Educație, dar și în instituții importante precum ANAF sau Trezorerie.

De altfel, în timp ce Ministerul Muncii continuă consultările cu sindicatele, grefierii din instanțe și parchete au anunțat că își vor suspenda parțial activitatea în perioada 2 – 5 iunie.

De asemenea, miercuri, Sindicatul Național Solidaritatea va organiza un protest în fața Ministerului Finanțelor.

Legea salarizării scoate oamenii în stradă: profesorii și medicii amenință cu proteste. Blocaje în instituțiile statului.

„În urma discuţiilor de până acum dintre Ministerul Muncii şi partenerii sociali s-au primit sute de observaţii, multe sunt punctuale, iar altele ridică probleme de fond care trebuie analizate şi, acolo unde este cazul, corectate”, anunța recent ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru.

În această săptămână consultările continuă pe marginea noii legi a salarizării, care trebuie adoptată de Parlament şi pusă în aplicare până pe 31 august, pentru a nu pierde fonduri europene din PNRR.

Legea salarizării a provocat nemulțumiri în rândul bugetarilor

Grefierii au anunțat deja primele forme de protest, care se va desfășura în perioada 2 – 5 iunie, în intervalul orar 08:00–12:00.

„Activitatea în instanțe și parchete va fi oprită total, ca formă de protest față de modul în care proiectul Legii salarizării ignoră revendicările legitime ale personalului auxiliar de specialitate și conex din sistemul judiciar”, se arată în informarea de presă remisă monitorulcj.ro de Federația Națională Solidaritatea Socială a Muncii (FNSSM), afiliată la Blocul Național Sindical.

Ministerul Finanțelor, pichetat de sindicaliști

De asemenea, miercuri, de la ora 11:00, în fața Ministerului Finanțelor, va avea loc protestul angajaților ANAF și ai Trezoreriei.

Angajații din instituțiile publice sunt nemulțumiți de noua grilă de salarizare și reglementările ce prevăd reduceri salariale în urma eliminării sporurilor.

Noua lege a salarizării prevede 12 grade de salarii cu coeficienţi de salarizare de la 1 la 8. Valoarea de referinţă va fi de 4.100 de lei, potrivit proiectului publicat în dezbatere publică. Cel mai mare salariu va fi al președintelui României - 32.800 de lei brut, echivalentul a 19.188 de lei net, adică peste 3.650 de euro.

Sănătatea și Educația: proteste, blocarea activității în spitale și boicotarea examenelor naționale

Sindicaliștii din sănătate și asistență socială au protestat săptămâna trecută în fața Ministerului Muncii, nemulțumiți de proiectul noii legi a salarizării unitare.

Miercuri, angajații din Sănătate anunță un nou protest în Piața Victoriei:

,,La nici una dintre legile salarizarii nu a existat dialog social din partea Guvernului", a declarat Romeo Sandu, vicepreședintele Federației Sanitas.

Sindicaliștii din Sănătate susțin că noua lege a salarizării este „inechitabilă, incompletă și profund defavorabilă” pentru angajații din sănătate și asistență socială.

Potrivit sindicaliștilor, proiectul riscă să plafoneze sau chiar să reducă veniturile pentru mai mult de jumătate dintre salariați, în special prin diminuarea sporurilor acordate pentru condiții dificile de muncă, ture și continuitatea activității medicale.

Aceștia avertizează că, dacă proiectul nu va fi modificat, protestele ar putea escalada până la declanșarea unei greve generale în sistemul sanitar și de asistență socială.

„O lege corectă se face prin dialog social corect. Astăzi ne trezim cu un draft de lege care aduce tăieri de la 50 de lei până la 3.000 de lei”, a adăugat vicepreședintele Federației Sanitas.

Și profesorii din educație amenință cu greva generală și boicotarea examenelor naționale, în condițiile în care sporurile pentru dirigenție, suprasolicitare și gradația de merit sunt eliminate ori sunt transformate în bonusuri temporare.

Dragoș Pîslaru: „Aceste discuții ar fi trebuit purtate cu mult timp în urmă”

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a semnalat într-un mesaj publicat pe pgaina de Facebook că primele consultări privind noua lege a salarizării unitare au scos la iveală probleme reale în proiectul aflat în dezbatere și a subliniat că toate observațiile primite vor fi analizate și, acolo unde este cazul, vor fi corectate.

În același timp, ministrul a precizat că actualele consultări nu reprezintă negocieri salariale și că rolul legii este de a stabili reguli echitabile și predictibile pentru întregul sistem public.

„Dar nu desfășurăm negocieri salariale. Nu acesta este rolul acestei legi și nu acesta este momentul. Legea salarizării trebuie să stabilească reguli echitabile, coerente și predictibile pentru întregul sistem public. Ea nu poate rezolva, într-un singur act normativ, toate nemulțumirile acumulate în ultimii ani”, a transmis ministrul Muncii Dragoș Pîslaru.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: