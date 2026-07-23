Primăria continuă întâlnirile directe în cartierele Clujului. Viceprimarul Dan Tarcea: „Discutăm deschis despre probleme, idei și soluții pentru cartierul Iris”.

Viceprimarul Dan Tarcea invită clujenii să contribuie cu idei la transformarea cartierelor: „Miercuri, 29 iulie, ne întâlnim în cartierul Iris pentru a discuta deschis despre probleme, idei și soluții”, anunță viceprimarul Clujului, Dan Tarcea.

Primăria continuă întâlnirile directe în cartierele Clujului. Viceprimarul Dan Tarcea: „Discutăm deschis despre probleme, idei și soluții pentru cartierul Iris”.|Foto: Dan Ștefan Tarcea - Facebook

Primăria Cluj-Napoca continuă întâlnirile din cartiere pentru identificarea soluțiilor la problemele semnalate de localnici.

Primăria continuă întâlnirile directe în cartierele Clujului. Viceprimarul Dan Tarcea: „Discutăm deschis despre probleme, idei și soluții pentru cartierul Iris”.|Foto: Dan Ștefan Tarcea - Facebook

„Primesc zilnic multe mesaje și comentarii de la clujeni. Le citesc și încerc să răspund la cât mai multe, dar unele lucruri se înțeleg cel mai bine față în față, acolo unde se văd”, spune viceprimarul Dan Tarcea.

Primăria continuă întâlnirile directe în cartierele Clujului. Viceprimarul Dan Tarcea: „Discutăm deschis despre probleme, idei și soluții pentru cartierul Iris”.

Primăria Cluj-Napoca organizează periodic întâlniri și dezbateri în cartiere pentru discuții aplicate și identificarea soluțiilor de îmbunătățire a aspectelor semnalate de localnici.

Astfel, după dezbaterile din cartierul Gheorgheni, întâlnirile cu clujenii vor continua miercuri, 29 iulie, în cartierul Iris:

„Miercuri, 29 iulie, de la ora 17:00, ne întâlnim în cartierul Iris, pe Bulevardul Muncii 215, la intersecția cu strada Silvaniei.

Vreau să aud direct de la voi ce merge bine în cartier, ce nu merge, ce vă încurcă zi de zi și ce ar trebui schimbat sau îmbunătățit”, a anunțat, joi, viceprimarul Dan Tarcea prin intermediul unui mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Dan Tarcea semnalează că va continua întâlnirile directe în cartierele Clujului, care vor fi anunțate în prealabil, pentru a discuta deschis despre probleme, idei și soluții:

„Vă aștept să stăm de vorbă despre lucrurile care contează în cartier”, a adăugat viceprimarul Clujului în mesajul citat.

Viceprimarul Dan Tarcea, întâlnire cu localnicii din zona Aleea Slănic - Aleea Herculane - Aleea Snagovului - Aleea Borsec, din cartierul Gheorgheni|Foto: Dan Ștefan Tarcea - Facebook

Spre exemplu, în urma dezbaterilor recente cu localnicii din zona Aleea Slănic - Aleea Herculane - Aleea Snagovului - Aleea Borsec, din cartierul Gheorgheni, au fost formulate o serie de propuneri și soluții de impact ce pot contribui la creșterea siguranței în trafic, dar și în ceea ce privește accesul în siguranță a copiilor la grădiniță. De asemenea, un alt subiect important a vizat reconfigurarea spațiilor de parcare după demolarea garajelor.

În toamna anului trecut, viceprimarul Clujului Dan Tarcea lansa o inițiativă locală prin care îi invita pe clujeni să vină cu propuneri și idei realiste pentru a schimba în bine cartierele municipiului.

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