Sindicatele din Educație boicotează negocierile pe legea salarizării: „Nu vom gira un simplu exercițiu de imagine!”

Cele trei mari federații sindicale din învățământ anunță că nu vor participa la discuțiile privind noua lege a salarizării, programate joi la Ministerul Muncii.

Federațiile din Educație refuză să ia parte la consultările organizate de Ministerul Muncii pe tema salarizării, acuzând Guvernul că mimează dialogul social și că ignoră angajamentele asumate după greva generală din 2023. | Foto: monitorulcj.ro

Federațiile din Educație refuză să ia parte la consultările organizate de Ministerul Muncii pe tema salarizării, acuzând Guvernul că mimează dialogul social și că ignoră angajamentele asumate după greva generală din 2023.

Reprezentanții profesorilor susțin că negocierile sunt doar „un exercițiu de imagine”, iar autoritățile nu au ținut cont de revendicările transmise anterior.

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” și Federația Națională Sindicală „Alma Mater” au anunțat că nu vor participa la discuțiile privind proiectul noii legi a salarizării, programate joi la Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.

„Nu vom gira un simplu exercițiu de imagine”

Liderii sindicali afirmă că nu pot lua parte la ceea ce numesc „negocieri false”, în condițiile în care punctele lor de vedere au fost deja prezentate autorităților, fără ca acestea să fie luate în considerare.

Într-un comunicat comun, cele trei federații susțin că participarea la întâlnire ar avea doar rolul de a crea impresia unui dialog între Guvern și sindicate. Potrivit acestora, Executivul și Ministerul Muncii au transmis deja că nu există posibilitatea unor îmbunătățiri semnificative ale proiectului, motiv pentru care prezența reprezentanților din educație la negocieri ar servi exclusiv intereselor de imagine ale autorităților. Sindicaliștii spun că nu pot valida „soluții conjuncturale sau ajustări minimale” care nu răspund problemelor reale semnalate de angajații din sistemul de învățământ.

Sindicatele acuză Guvernul că și-a încălcat promisiunile făcute după greva din 2023

Reprezentanții profesorilor afirmă că actualul proiect de lege încalcă actele normative adoptate de Guvern după încheierea grevei generale din anul 2023. Ei consideră că Executivul dovedește „ipocrizie” și lipsă de respect față de angajamentele asumate în fața cadrelor didactice și a societății, susținând că educația nu mai reprezintă o prioritate pentru actuala guvernare.

Potrivit comunicatului, mimarea consultării publice nu va reduce nemulțumirea profesorilor și nu poate înlocui responsabilitatea pe care autoritățile ar trebui să o manifeste față de sistemul educațional. Liderii sindicali afirmă că ceea ce face Guvernul reprezintă nu doar o încălcare a legii, ci și „o abandonare directă a întregului sistem educațional”.

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Apel către Parlament pentru modificarea proiectului

Cele trei federații sindicale solicită parlamentarilor să respingă actualul proiect al legii salarizării sau să promoveze o variantă care să reflecte importanța muncii desfășurate de personalul din învățământ. Sindicaliștii susțin că profesorii și ceilalți angajați din educație ar trebui să fie salarizați conform proiectului elaborat în anul 2024 de Ministerul Muncii împreună cu reprezentanții Băncii Mondiale, document pe care îl consideră o bază corectă pentru reforma sistemului de salarizare.

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