UBB scoate la concurs peste 31.900 de locuri la licență și master pentru admiterea din vară. Daniel David: „Venim cu flexibilizarea programelor de studiu și integrarea lor la nivel european”.

UBB Cluj va scoate la concurs, pentru anul universitar 2026-2027, un număr de 5.448 de locuri bugetate pentru absolvenții de liceu care vor să se înscrie la facultate și peste 10.900 de locuri în regim cu taxă.

UBB scoate la concurs pente 31.900 de locuri la licență și master pentru admiterea din vară. Daniel David: „Venim cu flexibilizarea programelor de studiu și integrarea lor la nivel european".

Totodată, pentru învățământul la distanță și cu frecvență redusă vor fi disponibile – 3.135 de locuri.

Daniel David: Felxibilizarea programelor de studiu și integrarea europeană

Din noul an universitar, studenții și masteranzii UBB vor beneficia de programe de studiu cu dublă specializare, cu beneficii pentru integrarea pe piața muncii, dar și în sistemul preuniversitar de învățământ. De asemenea, pe lângă diplomele UBB, universitatea va oferi și certificări europene.

„Admiterea la UBB are loc în ceea ce am numit anul trecut reforma Bologna 2.0.

E un program înființat după 2011, fiind implementat prin programul QX: flexibilizarea programelor și integrarea lor la nivel european.

Flexibilizarea – am cerut anul trecut universităților să-și definească clar misiunile. În cazul UBB vorbim de educație și cercetare avansată. Alte universități au misiuni de educație și cercetare, altele doar de educație.

Acesta e mesajul pe care aș vrea să-l transmit: studenții să conștientizeze profilul universității.

Tot ca flexibilizare, ca ministru, am implementat programele cu dublă specializare: Legea 2023 a introdus această oportunitate. UBB a dezvoltat aceste programe cu dublă specializare, cu beneficii pentru absolvenți: de a se ancora mai puternic pe piața muncii. Și, norma didactică în preuniversitar se face mai ușor dacă ai dublă specializare.

Ideea de interdisciplinaritate continuă la masterat, cu programe noi: Chimia clinică cu aplicație în farmacie, program de antreprenoriat și inovare la Facultatea de Businees.

Al doilea element – integrarea la nivel european. Spre exemplu, Facultatea de Business începe cu o evaluare foarte importantă în acest an, făcută de o asociație dintre cele mai importante din SUA.

De asemenea, este important ca tinerii să știe că la nivel doctoral continuăm eticheta de doctorat european: pe lângă diploma clasică, primești o certificare europeană că ai avut in echipă profesori de top din UE.

Suntem parte a alianței europene Eutopia, cu programe avansate în domenii tehnice. Este tot o logică Bologna 2.0.

European Degree Label

De asemenea, din toamnă, probabil, va începe un alt program între două univeristăți din Eutopia: FSPAC (UBB) și o universitate din Paris: vor fi certificate European Degree Label.

Prin 2029, dacă lucrurile merg bine, vom avea o singură diplomă europeană. Până atunci, acordăm diplome și certificate europene.

De altfel, UBB are programe Erasmus extinse, studenții pot circula foarte ușor prin programele pe care le dezvoltăm cu universitățile din Europa”, a declarat rectorul UBB Daniel David în cadrul unei conferințe de presă susținute alături de Markó Bálint, prorectorul UBB responsabil de Linia de studii în limba maghiară și Christian Săcărea, prorectorul UBB responsabil de Linia de studii în limba germană.

Din locurile bugetate scoase la concurs de UBB, 35 sunt locuri speciale alocate pentru candidații de etnie romă, 169 sunt destinate absolvenților de licee situate în mediul rural, 25 se alocă pentru candidații proveniți din sistemul de protecție socială, același număr de locuri fiind disponibile pentru persoanele cu dizabilități. Alte 25 de locuri au fost alocate candidaților proveniți din rândurile minorităților naționale.

Master la UBB

La nivel master, UBB va scoate la concurs, pentru anul universitar 2026-2027, un număr de 3.560 de locuri la buget și 8.142 de locuri la taxă.

Un număr de 238 dintre locurile bugetate sunt alocate domeniilor prioritare de dezvoltare ale României, 50 sunt dedicate masteratului didactic, 25 de locuri sunt alocate pentru candidații cu dizabilități, iar 25 de locuri sunt alocate pentru candidații proveniți din sistemul de protecție socială. De asemenea, 10 locuri sunt destinate candidaților de etnie romă, iar 25 de locuri sunt alocate pentru candidații proveniți din rândul minorităților naționale.

Candidații vor putea alege între cele 263 de programe de licență (învățământ cu frecvență și învățământ la distanță și cu frecvență redusă), respectiv cele 251 de programe de master (învățământ cu frecvență sau frecvență redusă).

Noi specializări la nivel licență pentru admiterea din iulie

Admiterea în anul universitar 2026-2027 vine cu noutăți în ceea ce privește specializările oferite, UBB propunând multiple specializări noi la nivel licență pentru admiterea din luna iulie:

*Două specializări la Facultatea de Matematică și Informatică:

-Dublă specializare: Matematică (în limba maghiară) - Informatică (în limba maghiară) - 4 ani, învățământ cu frecvență

-Dublă specializare: Matematică - Informatică (în limba română) - 4 ani, învățământ cu frecvență

*O specializare la Facultatea de Litere:

-Dublă specializare: Limba și Literatura maghiară - Etnologie (în limba maghiară) - 4 ani, învățământ cu frecvență

*O specializare la Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor

-Administrarea afacerilor (în limba germană) – 3 ani, învățământ la distanță

*O specializare la Facultatea de Fizică

-Dublă specializare: Fizică (în limba maghiară) - Informatică (în limba maghiară) - 4 ani, învățământ cu frecvență

*O specializare la Facultatea de Istorie și Filosofie

-Dublă specializare: Filosofie (în limba maghiară) – Istoria artei (în limba maghiară) - 4 ani, învățământ cu frecvență

*O specializare la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației

-Pedagogia învățământului primar (în limbile română, maghiară și germană, în diverse locații: Cluj-Napoca, Târgu Mureș, Năsăud, Reșița, Satu Mare, Odorheiu Secuiesc, Sighetu Marmației).

Zece programe noi de studiu la nivel de master

În același timp, UBB va avea zece programe noi de studiu la nivel de master pentru sesiunea de admitere din luna iulie:

*O specializare la Facultatea de Business

-Aprovizionare și managementul lanțului logistic/Procurement and Supply chain management (învățământ în regim dual) - 2 ani, limba engleză

*O specializare la Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării

-Negociere și soluționarea conflictelor - 2 ani, învățământ cu frecvență – în limba română

*O specializare la Facultatea de Matematică și Informatică

-Cloud, infrastructură de rețea și calcul de înaltă performanță / Cloud and network infrastructure with high performance computing - 2 ani, limba engleză

*Trei specializări la Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică

-Chimie biologică pentru științele vieții și științe medicale - 2 ani, limba română

-Controlul și securitatea alimentelor - 2 ani, limba română

-Produse farmaceutice și cosmetice - 2 ani, limba română

*O specializare la Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor

-Administrarea afacerilor în turism, comerț și servicii (învățământ în regim dual, la Reșița) - 2 ani, limba română

*O specializare la Facultatea de Business

-Antreprenoriat și inovare - 2 ani, limba română

*Două specializări la Facultatea de Inginerie

-Sisteme electromecanice avansate (învățământ în regim dual, la Reșița) - 2 ani, limba română

-Concepția și trasarea sistemelor mecanice (învățământ în regim dual, la Reșița) - 2 ani, limba română

Perioada de admitere

Perioada de admitere pentru noul an universitar este cuprinsă între 13 și 30 iulie 2026. Iar calendarul admiterii cuprinde perioada de înscrieri, probele de concurs, afișarea rezultatelor, depunerea contestațiilor, confirmarea locurilor și perioada de redistribuire a locurilor rămase disponibile pentru fiecare dintre cele 23 de facultăți ale UBB.

Pentru admiterea în anul universitar 2026-2027 facultățile din cadrul Universității Babeș-Bolyai au elaborat diferite tipuri de probe scrise sau orale pentru testarea cunoștințelor și capacităților cognitive ale elevilor. Facultățile vor lua în considerare media examenului de bacalaureat cu pondere diferită.

Tematica de concurs și bibliografia pentru probele scrise se găsesc afișate pe paginile oficiale ale fiecărei facultăți.

Taxe de admitere și școlarizare

„Referitor la discuțiile despre modificarea taxelor: aș vrea să fie foarte clar că, oricum s-au modificat aceste taxe, UBB ca cea mai mare universitate a țării și una dintre cele mai bune, ca să nu spun că în multe metarankinguri suntem primii, nu are cele mai mari taxe din țară.

Știu că lucrurile astea au fost discutate, am văzut și protestele și supărările studenților, dar trebuie să știți că intenția noastră a fost mereu de a transforma angajamentul pentru excelență într-o excelență incluzivă.

Nu este universitate în țară care să nu aibă excelență și suport social mai mare decât oferă UBB-ul”, a mai adăugat Daniel David, rectorul Universității Babeș-Bolyai.

Taxele de admitere și taxele de școlarizare pentru anul universitar 2026-2027 sunt stabilite la nivelul fiecărei facultăți și pot fi consultate pe site-ul UBB: Taxa de admitere și Taxa de școlarizare.

