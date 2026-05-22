România primește 16,68 miliarde de euro: Comisia Europeană a semnat acordul SAFE

Comisia Europeană a semnat acordul de finanțare în cadrul programului SAFE, prin care România va primi 16,68 miliarde de euro pentru apărare și industria de armament. MApN așteaptă ratificarea de către Parlament a acordului pentru a putea încheia contractele.

România primește 16,68 miliarde de euro: Comisia Europeană a semnat acordul SAFE|Foto: mapn

Comisia Europeană a finalizat, joi, procedura de semnare a acordului de împrumut SAFE cu România.

Prin acest acord, România va avea acces la o finanțare europeană de 16,68 miliarde euro, a doua cea mai mare alocare din Uniunea Europeană în cadrul instrumentului SAFE, după Polonia. Programul este destinat investițiilor majore în apărare, infrastructură strategică și consolidarea industriei europene de apărare.

România primește 16,68 miliarde de euro: Comisia Europeană a semnat acordul SAFE

Instrumentul SAFE permite statelor membre să acceseze împrumuturi europene în condiții avantajoase, pentru investiții urgente în securitate și apărare.

Pentru România, finanțarea acoperă proiecte de înzestrare, tehnologie militară, infrastructură asociată și proiecte de transport cu relevanță strategică.

Potrivit planului transmis Comisiei Europene, alocarea include aproximativ 4,2 miliarde euro pentru infrastructura de transport rutier de interes național, diferența fiind destinată proiectelor de înzestrare și infrastructură din zona de apărare și securitate.

„Vorbim despre 16,68 miliarde euro care pot susține apărarea, infrastructura strategică, industria națională de profil și locuri de muncă în sectoare cu valoare adăugată ridicată”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, potrivit unei informări publicate de minister.

România a semnat acordul la data de 12 mai 2026. Acordul stabilește condițiile de acordare a împrumutului, perioada de disponibilitate și mecanismul prin care România va putea transmite cereri de plată: Prima tragere poate fi solicitată în octombrie 2026, iar perioada de disponibilitate a împrumutului este până la 31 decembrie 2030.

După intrarea în vigoare a acordului, Comisia Europeană va putea acorda României o prefinanțare de 15% din împrumut, respectiv aproximativ 2,5 miliarde euro. Fiecare tranșă, inclusiv prefinanțarea, va avea o maturitate de 45 de ani, cu o perioadă de grație de 10 ani.

MApN așteaptă ratificarea de către Parlament a acordului pe programul SAFE, pentru a putea încheia contractele

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a transmis că așteaptă ratificarea acestui acord de către Parlament, pentru a putea încheia contractele.

Aceste fonduri vor contribui semnificativ la dezvoltarea industriei naționale de apărare, la accelerarea procesului de modernizare și înzestrare a Armatei României și la creșterea rezilienței societății în fața amenințărilor emergente și a provocărilor actualului context de securitate, arată reprezentanții ministerului, într-o postare pe Facebook.

În cadrul programului SAFE, Ministerul Apărării Naționale va derula 21 de proiecte de înzestrare, cu o valoare estimată de aproximativ 9,6 miliarde de euro, în perioada 2026 - 2030. Dintre acestea, 10 proiecte vor fi realizate prin achiziții comune cu alte state participante, iar 11 prin achiziții individuale ale statului român.

O componentă importantă a programului este reprezentată de dezvoltarea capabilităților de apărare aeriană și de contracarare a amenințărilor aeriene emergente, inclusiv prin achiziția și integrarea de sisteme moderne de apărare antiaeriană, tehnologii anti-dronă și soluții destinate protejării infrastructurii critice și a populației

SAFE este un instrument european temporar, creat pentru a sprijini statele membre în realizarea unor investiții urgente și majore în apărare, în contextul deteriorării mediului de securitate european. Pentru România, finanțarea reprezintă atât un instrument de securitate, cât și o oportunitate economică: investiții în industrie, infrastructură, tehnologie și capacități strategice.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: