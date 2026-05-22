Deputatul clujean Ovidiu Cîmpean (PNL): „România are nevoie de o voce puternică în Europa”

Deputatul clujean Ovidiu Cîmpean (Partidul Național Liberal) a spus că România are nevoie de o voce puternică în Europa.

Liberalul Ovidiu Cîmpean a condus delegația Comisiei pentru afaceri europene a Camerei Deputaților în întâlniri cu reprezentanți ai Adunării Naționale a Franței, ai Ministerului francez pentru Europa și Afaceri Externe și ai ecosistemului La French Tech.

Deputatul clujean Ovidiu Cîmpean: „România susține o Europă mai competitivă"

„Un moment important a fost discuția cu Pieyre-Alexandre Anglade, președintele Comisiei pentru afaceri europene din Assemblée Nationale, despre viitorul buget al Uniunii și Fondul European pentru Competitivitate. România susține o Europă mai competitivă. Dar competitivitatea nu poate însemna concentrarea resurselor doar în câteva regiuni deja dezvoltate. Noul Fond European pentru Competitivitate trebuie să ajungă și în estul Europei”, a spus Ovidiu Cîmpean, vineri, 22 mai 2026, într-o postare pe pagina sa de Facebok.

Potrivit deputatului clujean, ajungerea Fondului European pentru Competitivitate în estul Europei înseamnă următoarele lucruri pentru România:

investiții

locuri de muncă

infrastructură strategică

mai multă siguranță

România ar putea adera la zona euro

„Am prezentat omologilor francezi și inițiativa legislativă «Anul României Europene 2027» și «Deceniul Consolidării Europene 2027–2037», depusă recent și semnată de peste 50 de parlamentari PNL și USR. Este un cadru prin care România își poate asuma obiective concrete pentru următorul deceniu european: aderarea la zona euro, convergența cu media UE și un rol mai puternic în deciziile Uniunii”, a mai precizat Ovidiu Cîmpean.

Conform deputatului PNL de Cluj, parteneriatul strategic dintre România și Franța contează pentru:

securitatea țării noastre

economie

omunitatea românească din Franța

viitorul european al Republicii Moldova, al Ucrainei și al Balcanilor de Vest

„Nu trebuie doar să așteptăm deciziile europene. Trebuie să participăm la construirea lor”, a conchis Ovidiu Cîmpean.

