Vineri e zi de meci pentru CFR! Pancu e categoric: „E posibil să ne despărțim”

CFR Cluj va disputa în vineri seară, de la ora 20:30, ultima etapă din play-off, contra lui FC Argeș.

Daniel Pancu a început mandatul la CFR pe 1 noiembrie 2026 / Foto: Mădălina IVAN, monitorulcj.ro

Duelul din etapa cu numărul #10 va fi ultimul din cariera lui Ciprian Deac, însă rămâne sub semnul întrebării dacă va fi ultimul și pentru Daniel Pancu.

Antrenorul care i-a „resuscitat” pe ardeleni și i-a dus de pe locul 13 pe locul 3 nu a luat încă o decizie cu privire la viitorul său.

La conferinta de presă dinaintea meciului cu FC Argeș, fostul internațional a clarificat acest subiect. Pancu a anunțat că își va continua cariera doar acolo unde este mulțumit de condițiile oferite de club, de acest subiect fiind legate cele mai mari nemulțumiri ale sale în perioada petrecută la Cluj.

„Nu am nicio știre nici despre Rapid, nici despre nimeni. Ne bucurăm de Ciprian Deac și pentru parcursul meu. E și pentru mine, pentru că, da, sunt șanse să fie ultimul meci pe banca CFR-ului. Nu ascund lucrul acesta.

Dar cât nu este absolut nimic sigur mâine ne bucurăm. Este un an reușit care putea, la cum arată echipă, dacă mai erau câteva etape, puteam să fim campioni. Dar să nu-l supărăm pe Dumnezeu, ne-am atins obiectivul.

Nu știu, se văd prin ziare tot felul de știri. Am aflat acum că sunt cel mai bine plătit antrenor. Săptămâna asta multe lucruri se scriu, dar fără responsabilitate. Nu e de rămas, am o clauză de reziliere care trebuie plătită. Sunt legat de contract, nu am niciun detaliu de dat în momentul de față. Sunt legat de CFR prin contract.

Dacă cineva mă dorește și vrea să achite clauza de reziliere și mie îmi convin condițiile, e posibil să ne despărțim, dar totul pe documente, pe acte, nu pe vorbe, pe zvonuri”, a spus Pancu.

