Liceanul care a uimit lumea științei. Clujul dă un nou nume în cercetare: Doru Cioroslan, elevul care a ajuns student înainte de bacalaureat!

Doru Cioroslan este elev în clasa a XII-a la Liceul Teoretic „Lucian Blaga” și a reușit o performanță impresionantă: a câștigat un premiu special la fizică în India. Visul lui este să ajungă cercetător la CERN, unul dintre cele mai mari centre de cercetare din lume, unde se studiază marile mistere ale universului.

Doru Cioroslan pe scena Internațional Conference of Young Scientists (ICYS) din India la festivitatea de premiere|Foto: arhivă personală Doru Cioroslan

Doru Cioroslan, elev în clasa a XII-a la Liceul Teoretic „Lucian Blaga”, a obținut premiul special la faza internațională a conferinței Internațional Conference of Young Scientists (ICYS), care s-a desfășurat în acest an în India. Proiectul lui este legat de materiale biodegradabile care ar putea ajuta la regenerarea pielii și a țesuturilor afectate. Mai exact, a lucrat la un material realizat din substanțe naturale, precum alginatul și colagenul, care poate funcționa ca un suport pentru vindecarea rănilor și refacerea țesuturilor.

„Este mai degrabă un ajutor pentru regenerarea pielii, care poate fi aplicat atât topic, cât și la nivel muscular”, explică elevul.

Echipa României, de pe toate secțiile concursului, la Internațional Conference of Young Scientists (ICYS) din India|Foto: arhivă personală Doru Cioroslan

Pentru a realiza cercetarea, Doru a petrecut luni întregi în laboratoarele Universitatea Babeș-Bolyai, unde a învățat lucruri care nu se studiază în mod obișnuit la liceu.

Pentru el, succesul nu înseamnă doar premii sau diplome. „E o combinație între să-ți facă plăcere în ceea ce faci, dar să aduci și rezultate. Să mergi cu bucurie la concurs, dar măcar o mențiune să pui pe perete”.

Într-un interviu în exclusivitate pentru monitorulcj.ro Doru vorbește despre pasiunea pentru fizică, ce urmează pentru el în acest domeniu și ce sfaturi le-ar da tinerilor să reușească în orice domeniu și-ar alege.

Cum a început pasiunea ta pentru fizică și cercetare?

A fost un lanț de evenimente succesive. De la concursuri de informatică, profilul meu de liceu, am ajuns să particip la concursuri, apoi am descoperit că îmi place pasiunea. În cercetare totuși, pasiunea am descoperit-o în timpul acestui concurs ICYS.

Doru Cioroslan, elev în clasa a XII-a la Liceul Teoretic „Lucian Blaga”, a impresionat India cu un proiect despre regenerarea pielii|Foto: arhivă personală Doru Cioroslan

Ce te-a inspirat să alegi tema materialelor biodegradabile pentru proiectul prezentat la ICYS 2026?

Ideea originală a început de la tema generală de materiale cu proprietate de autoregenerare. De la acestea, am migrat pe ideea de piele artificială, care, în final, după îndrumarea profesorilor coordonatori de la Facultatea de Fizică UBB, am ajuns la compuși din alginat și colagen, cu scopul în prevenirea cicatrizării disfuncționale și regenerarea tisulară.

În ce constă, mai exact, proiectul tău și ce beneficii ar putea aduce în domeniul medical?

Proiectul constă într-un material format printr-un proces de reticulare a doi biopolimeri (alginat și colagen de tip I) cărora le-am studiat proprietățiile și viabilitatea de a actiona ca un „scaffold” (schelă) în leziunile tisulare.

Care a fost cea mai dificilă etapă în realizarea cercetării?

Sincer vorbind, să prind din urmă toate conceptele teoretice, acestea nefiind predate la liceu în România, și să învăț să utilizez aplicațiile de procesare de date utilizate în medii academice.

Ce ai simțit în momentul în care ai aflat că ai obținut Premiul Special la Fizică?

Pe moment, ca toți ceilalți, am avut sentimentul că aș fi putut face mai bine, să fi lucrat mai mult pentru un premiu mai înalt. Dar, știți cum se spune „comparându-ne cu alții, ne pierdem bucuria”. În scurt timp, am realizat că totuși este un premiu extrem de bun și am învățat să mă bucur de el.

Cum a fost experiența participării la conferința internațională din India?

A fost o experiență pe care o voi tot repovesti întreaga mea viață. Atmosfera de acolo, cu atâția oameni de vârsta mea, cu același pasiuni, cu aceeași ambiție, a fost de neuitat. Atâtea oportunități de a cunoaște, de a socializa, de a avea o perspectivă mai mare decât majoritatea colegiilor mei, sunt un privilegiu înalt.

Ce ai învățat din interacțiunea cu ceilalți tineri cercetători din diferite țări?

Că, deși avem o diferență mare în cultură, religie și un stil de viață total diferit, suntem uniți și aduși împreună de setea noastră după cunoaștere și informație.

Cine te-a susținut cel mai mult pe parcursul acestui drum?

Am fost susținut din foarte multe direcții. De la doamna profesoară de fizică de la liceu Pop Mihaela, care m-a ajutat inițial să cunosc cadrele UBB și care mi-a oferit suport moral de-al lungul întregului concurs, la doamna dr. Klara Maghyari pe partea tehnică și în laborator, până la domnul dr. Vasilescu Mihai care m-a ajutat foarte mult să îmi pun la punct partea de prezentare și oratorie a proiectului.

Ce înseamnă pentru tine faptul că ai devenit student al Facultății de Fizică încă din liceu?

Este o mare mândrie a mea și o ușurare. Comparându-mă cu colegii mei, acum, stresul pentru bacalaureat îmi este mult mai redus.

Visul tău este cercetarea la CERN. Ce te atrage cel mai mult la acest domeniu?

CERN este extrem de atrăgător pentru mine pentru că în acest moment studiază o parte a fizicii care nu este la fel de saturată comparat cu alte domenii. Sunt încă foarte multe oportunități pentru descoperiri, care, în ziua de astăzi nici nu am putea visa.

Există un cercetător sau un model care te inspiră?

Pe mine sincer, cel mai mult mă inspiră profesorii. Nu doar cei de liceu, dar și cei universitari. Pasiunea cu care unii își predau specializarea este una la care visez și eu să o am într-o zi, făcând același lucru.

Ce sfat le-ai da elevilor care își doresc să participe la competiții internaționale?

Găsiți-vă o nișă!!! Există și alte concursuri, care nu sunt olimpiade, unde veți realiza foarte repede că sunt mult mai distractive, au elevi mult mai pasionați propriu-zis de domeniul respectiv.

Care sunt următoarele tale obiective în cercetare și în carieră?

Intenționez să continui tema care am prezentat-o la ICYS în New Delhi anul acesta. Apoi, probabil, încetul cu încetul, voi începe să mă axez și în alte direcții ale fizicii. Iubesc multidisciplinaritatea și vreau să fiu competent în cât mai multe domenii. Fizica este un început bun.

