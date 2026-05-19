Isărescu: Criza politică nu ajută. Avem nevoie cât mai repede un guvern cu puteri depline.

Guvernatorul Băncii Naționale a României (BNR), Mugur Isărescu a spus că actuala criză politică din România nu ajută și a adăugat că țara are nevoie de un guvern cu puteri depline cât mai repede.

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu spune că România are nevoie cât mai repede de un guvern cu puteri depline | Foto: Inquam Photos /Octav Ganea

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu a subliniat că actuala criză politică nu este de folos și a spus că trebuie învestit un guvern cu puteri depline „cât mai repede”.

„Am avut creștere a investițiilor în trimestru 3 și 4 2025. Sperăm să avem și în primul trimestru din 2026. Criza politica nu ajută în acest sens. Avem nevoie de stabilitate. Știți vorba aia: Plouă în mai, avem mălai. Deci sperăm la o recoltă bună”, a spus guvernatorul BNR.

Guvernatorul BNR nu vede cu ochi buni un viitor premier tehnocrat

Totodată, Mugur Isărescu a mai declarat că un posibil premier tehnocrat nu ar fi neapărat o soluție pentru o țară sănătoasă deoarece nu ar știe cât de ușor i-ar fi unui tehnocrat, venit mai ales din exterior, să intre rapid în probleme și să îi influențeze pe membrii Guvernului.

Guvernatorul BNR a fost și el un premier tehnocrat și a fost întrebat dacă un premier tehnocrat ar reprezenta o soluție pentru guvernare, în contextul în care, în ultimele zile se vehiculează o astfel de variantă.

„Nu neapărat. Eu am fost premier tehnocrat, însă lumea uită că atunci erau alte condiții. Până în anul când am ajuns premier, am participat la aproape toate ședințele de guvern, că nu erau bani și toată lumea se uita la Banca Națională. Decât să vină pe aici, mă duceam eu la Guvern. Deci am cunoscut absolut toată clasa politică și de stânga, și de dreapta, și de centru. Îi cunoșteam. Al doilea lucru: am negociat alături de ei acordurile cu Fondul Monetar Internațional. Deci nu mi-a fost chiar greu să intru în temă”, a declarat Isărescu.

Acesta a spus că în perioada când a fost el prim-ministru a ajuns, spre finalul mandatului, să nu mai aibă dialog decât cu președintele de atunci, Emil Constantinescu

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: