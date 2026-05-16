România riscă să ajungă în categoria „junk”. Agenția S&P Global avertizează asupra efectelor crizei politice și deficitului bugetar.

Agenția internațională de evaluare financiară S&P Global Ratings a menținut ratingul României la „BBB-/A-3”, însă cu perspectivă negativă, ceea ce înseamnă că țara se află la ultima treaptă recomandată investițiilor, chiar înainte de categoria „junk”.

Avertismentul vine într-un context politic și economic tensionat, marcat de căderea Guvernului și de problemele bugetare tot mai mari ale statului român.

S&P avertizează asupra crizei politice

Potrivit analizei publicate de agenția de rating, instabilitatea politică din România reprezintă unul dintre principalele riscuri pentru economie.

S&P avertizează că prelungirea blocajului politic sau incapacitatea viitorului guvern de a reduce deficitul bugetar ar putea duce la retrogradarea României în categoria nerecomandată investițiilor.

„Am putea reduce ratingurile României dacă impasul guvernamental s-ar prelungi sau ar duce la o incapacitate de a reduce în continuare deficitele fiscale”, au transmis analiștii agenției.

Problemele economice care apasă România

Raportul S&P evidențiază și alte vulnerabilități economice majore, printre care inflația ridicată, costurile mari ale energiei și dependența României de fondurile europene.

Agenția atrage atenția că eventualele întârzieri în atragerea banilor europeni în perioada 2026–2027 ar putea afecta semnificativ creșterea economică și stabilitatea fiscală a țării.

Analiștii estimează că economia României va stagna în acest an, iar Banca Națională va avea dificultăți în reducerea dobânzilor din cauza presiunilor inflaționiste și a cursului de schimb.

Ce înseamnă categoria „junk”

O eventuală retrogradare în categoria „junk” ar avea efecte serioase asupra economiei României. Statul s-ar putea împrumuta mai greu și la costuri mult mai mari, iar încrederea investitorilor străini ar putea scădea considerabil.

Economiștii avertizează că o astfel de situație ar putea aduce noi măsuri de austeritate, creșteri de taxe și TVA, dar și presiuni suplimentare asupra populației și mediului de afaceri.

