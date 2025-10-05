Daniel David: „Sistemul actual generează niveluri de analfabetism funcțional care ne paralizează țara”. Ce prevede strategia națională pentru educație 2026-2036?

Daniel David propune o nouă strategie pentru educație care să reașeze învățământul pe fundamente sănătoase. „Sistemul actual generează niveluri de analfabetism funcțional care ne paralizează țara”, spune ministrul Educației.

„În procesul de reașezare după perioada de schimbare generată de criza fiscal-bugetară, este FUNDAMENTAL să NU revenim la vechile paradigme!”, spune ministrul clujean al Educației în mesajul transmis cu prilejul Zilei Internaționale a Profesorului.

În primăvara acestui an, David semnala că una dintre cele mai grave greșeli făcute în sistemul educațional în ultimii 30 de ani și care ar fi putut fi evitată, a constat în „pierderea viziunii”.

Ministrul Educației, clujeanul Daniel David, spune că România are nevoie de un pact pentru „Deceniul Educației și Cercetării”, care să fie asumat de „factorul politic”.

Măsurile propuse de Daniel David vizează reducerea analfabetismului funcțional prin reașezarea învățământului pe fundamente sănătoase.

„Analfabetismul funcțional atinge cote alarmante de siguranță națională în România.(...). Când vorbesc despre aceste cifre de analfabetism funcțional mă refer la cei pe care îi avem în sistemul educațional, dar adaug că între 3 și 18 ani noi pierdem din sistemul educațional 18% dintre copii. Ar trebuie să îi avem în școală, dar nu îi avem în școală. Dacă adăugăm și lipsa de competențe pe care țintim în procesul educațional în cadrul acelui grup, procentul este mult mai mare în zona analfabetismului functional”, semnala la finalul lunii mai ministrul Educației, Daniel David.

Ministrul Educației spune că este nevoie de un pact pentru Educație, care să includă trei componente esențiale:

*În fiecare an, începând cu 2026, bugetul destinat educației și cercetării va fi mai mare decât cel din anul precedent (în termeni nominali și prin raportare la PIB);

*Cele două domenii dedicate cunoașterii - educația și cercetarea (știința) - rămân în aceeași autoritate națională, pentru a contribui coordonat la dezvoltarea țării ca o societate bazată pe cunoaștere;

*Măsurile majore în aceste domenii trebuie să corespundă unor practici UE/OECD, țintind mereu spre cele mai bune practici UE/OECD. Devierile de la aceste practici vor fi prezentate și argumentate public.

„Preocuparea mea este ca oamenilor educației să le fie bine într-un nou sistem educațional, nu în sistemul actual care generează niveluri de analfabetism funcțional care ne paralizează țara și care trebuie reformat paradigmatic pentru a nu deveni o civilizație eșuată sub obscurantism și o colonie tehnologică/științifică!”, a subliniat Daniel David în mesajul transmis, potrivit Ministerului Educației.

Conform Raportului Național privind Alfabetizarea Numerică, publicat în februarie 2025, analfabetismul numeric se plasează la peste o treime (36%) dintre elevi.

Recent, în discursul susținut cu ocazia deschiderii noului an universitar, Daniel David a arătat că anul 2025 este cel mai complicat an pentru țară, după 1989, iar sistemul de învățământ trebuie să facă față abandonului școlar și analfabetismului funcțional pentru a reduce din riscurile asociate.

