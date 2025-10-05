Daniel David cere un pact pentru Educație, asumat de politicieni: „Din 2026, bugetul pentru învățământ va fi mai mare”

Ministrul clujean al Educației solicită un pact pentru Deceniul educației și cercetării. „Trebuie să avem curajul să gândim împreună un model educațional nou”, spune Daniel David.

Daniel David cere un pact pentru Educație|Foto: Universitatea Babeș-Bolyai - Facebook

Ministrul Educației, clujeanul Daniel David, spune că România are nevoie de un pact pentru „Deceniul Educației și Cercetării”, care să fie asumat de „factorul politic”.

Măsurile propuse de Daniel David vizează reducerea analfabetismului funcțional prin reașezarea învățământului pe fundamente sănătoase.

În mesajul transmis cu prilejul Zilei Internaționale a Profesorului, ministrul afirmă că, pentru a reuși, este nevoie de un pact pentru Deceniul Educației și Cercetării în România (2026 - 2036), cu trei puncte simple, pe care intenționează să-l obțină asumat de factorul politic din țară:

*În fiecare an, începând cu 2026, bugetul destinat educației și cercetării va fi mai mare decât cel din anul precedent (în termeni nominali și prin raportare la PIB);

*Cele două domenii dedicate cunoașterii - educația și cercetarea (știința) - rămân în aceeași autoritate națională, pentru a contribui coordonat la dezvoltarea țării ca o societate bazată pe cunoaștere;

*Măsurile majore în aceste domenii trebuie să corespundă unor practici UE/OECD, țintind mereu spre cele mai bune practici UE/OECD. Devierile de la aceste practici vor fi prezentate și argumentate public.

„Preocuparea mea este ca oamenilor educației să le fie bine într-un nou sistem educațional, nu în sistemul actual care generează niveluri de analfabetism funcțional care ne paralizează țara și care trebuie reformat paradigmatic pentru a nu deveni o civilizație eșuată sub obscurantism și o colonie tehnologică/științifică!”, a subliniat Daniel David în mesajul transmis, potrivit Ministerului Educației.

Recent, în discursul susținut cu ocazia deschiderii noului an universitar, Daniel David a susținut că anul 2025 este cel mai complicat an pentru țară, după 1989, iar sistemul de învățământ trebuie să facă față abandonului școlar și analfabetismului funcțional pentriu a reduce din riscurile asociate.

„Ce am întâlnit și ce am văzut, ca ministru, încă din primele săptămâni: avem un sistem cu lumini și umbre, avem oameni bine pregătiți, studenți, elevi dedicați, performanțe la olimpiade. Dar avem și multe umbre, prea multe umbre pentru un sistem public, iar umbrele cele mai întunecate sunt legate de abandonul școlar și de analfabetismul funcțional, aspecte care ne pun la risc ca țară, pentru că devenim vulnerabili la manipulare și la pseudoștiință. Am confruntat direct aceste umbre, astfel încât prin măsurile fiscale și academice luate, nu avem probleme cu salarii și burse în acest an”, anunța ministrul Daniel David de la Cluj, cu prilejul deschiderii noului an universitar.

