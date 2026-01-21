Sindicaliștii din Educație amenință cu proteste din cauza reducerii numărului de clase de gimnaziu și liceu: „Guvernul destabilizează grav școala românească”.

Reducerea numărului de clase și, implicit, creșterea forțate a efectivelor de elevi la clasă, măsuri impuse de Guvern pentru reducerea cheltuielilor bugetare, stârnește nemulțumire în rândul profesorilor, situație în care sindicaliștii din Educație amenință cu proteste.

Sindicaliștii din Educație cer abrogarea „Legii Bolojan” - Legea nr. 141/2025, susținute în vara anului trecut de clujeanul Daniel David, fost ministru al Educației.

Profesorii sunt nemulțumiți de comasările realizate de în școli, creșterea numărului de elevi în clase și majorarea normei didactice.

Sindicatele din Educație au acuzat, miercuri, Guvernul că prin măsurile de austeritate impuse a declanșat un „proces de dezorganizare accelerată” a învățământului preuniversitar și solicită abrogarea acestei legi.

Aceștia solicită oprirea politicii de reducere a posturilor din învățământul preuniversitar, creșterea alocării bugetare pentru educație, în acord cu importanța strategică a acestui domeniu, dar și reluarea dialogului social real cu organizațiile sindicale reprezentative în învățământul preuniversitar și afirmă că dacă Guvernul va continua această politică atunci vor fi nevoițo să intensifice acțiunile de protest, utilizând toate formele legale pentru apărarea drepturilor angajaților și a dreptului copiilor la educație.

„Sistemul de învățământ se află într-o gravă criză, provocată deliberat prin decizii politice luate iresponsabil, fără analize de impact, fără dialog social și fără asumarea consecințelor.

În plin proces de elaborare a planurilor de școlarizare pentru anul 2026-2027, primim semnale alarmante din întreaga țară privind reducerea drastică a numărului de clase de gimnaziu și liceu, inclusiv în mediul urban. Această situație este consecința directă a creșterii forțate a efectivelor de elevi la clasă, măsură impusă exclusiv pentru a reduce cheltuielile bugetare, ignorând impactul negativ asupra beneficiarilor primari”, se arată în mesajul comun publicat miercuri de Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” pe Facebook.

Politici dezastruoase cu efecte negative pe termen lung

Măsurile luate „vor avea consecințe grave” și vor duce la degradarea calității actului educațional, imposibilitatea reală de a lucra individualizat cu elevii, creșterea riscului de eșec și abandon școlar, dar și dispariția unui număr semnificativ de posturi didactice ca urmare a reducerii numărului de clase/grupe.

„Potrivit estimărilor, peste 2.000 de posturi sunt puse în pericol doar prin creșterea numărului de elevi la clasă, direcția de reducere a cheltuielilor cu personalul din educație fiind una evidentă și constantă. Inspectoratele școlare și unitățile de învățământ sunt obligate să aplice măsuri restrictive, fără nicio soluție pentru protejarea beneficiarilor primari și a personalului didactic”, susțin sindicaliștii.

După cum arată sindicaliștii din Educație, „subfinanțarea a devenit o politică permanentă”, iar școlile sunt forțate să funcționeze fără resursele necesare pentru a asigura un învățământ de calitate.

Nicușor Dan, somat să reacționeze

De altfel, sindicaliștii din educație îi reamintesc președintelui Nicușor Dan că au trecut peste două luni de când trebuia să aibă loc o întâlnire cu reprezentanții organizațiilor sindicale pentru a i se prezenta situația din sistem în urma măsurilor „anti-educație promovate” de Guvernul Bolojan.

Situația este agravată de „conducerea provizorie” de la Ministerul Educației, arată sindicatele.

În prezent, premierul Ilie Bolojan asigură interimatul la Ministerul Educației, după demisia clujeanului Daniel David de la conducerea MEC.

La începutul lui iulie 2025, Guvernul și-a asumat răspunderea, în Parlament, pe primul pachet de măsuri fiscale pentru reducerea deficitului bugetar. Unele măsuri fiscale cu impact direct pentru educație, vizează atât domeniul universitar, cât și preuniversitar.

