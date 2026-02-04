Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, prin Facultatea de Automatică și Calculatoare, anunță oficial integrarea sa în programul Google Developer Groups on Campus (GDGoC)

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN), prin Facultatea de Automatică și Calculatoare, anunță oficial integrarea sa în programul Google Developer Groups on Campus (GDGoC), marcând un pas important în consolidarea ecosistemului academic și tehnologic al universității.

Prin această afiliere, UTCN devine a treia universitate din țară integrată în programul GDGoC, oferind studenților acces direct la tehnologiile Google și la o comunitate globală de dezvoltatori, care facilitează transformarea ideilor în proiecte concrete cu impact real.

O comunitate creată de studenți, pentru studenți

GDGoC UTCN este o comunitate colaborativă construită pe principiul învățării peer-to-peer, coordonată de o echipă de șase studenți (Ștefania Mozacu, Raisa Butuza, Alexandra Homiuc, Ioana Ghinet, Antonia Szecsi, Alexandru Mihoc) și susținută de 34 de voluntari activi. Până în prezent, programul a adunat în jurul său peste 230 de participanți. Echipa de coordonare creează un cadru în care studenții pot explora, testa și construi idei printr-o varietate de activități educaționale și practice.

Activitățile sunt concepute pentru a răspunde nevoilor reale ale studenților, încurajând sprijinul reciproc și dezvoltarea echilibrată a competențelor tehnice și a abilităților soft esențiale în contextul profesional contemporan. Comunitatea organizează evenimente dedicate dezvoltării profesionale și carierei, inițiative de research, hackathoane, workshop-uri tehnice, precum și sesiuni axate pe orientare profesională și dezvoltare personală.

„Ne dorim să oferim studenților un spațiu cu adevărat valoros, care să îi ajute să crească, să experimenteze și să se pregătească pentru provocările reale ale mediului profesional”, susțin reprezentanții echipei GDGoC UTCN.

Programul GDGoC UTCN se structurează pe doi piloni fundamentali:

Excelență tehnică – Studenții lucrează împreună la proiecte reale, folosind tehnologii moderne și emergente. Aceștia vor avea acces la workshop-uri aplicative, hackathoane și laboratoare în urma cărora vor putea primi certificate Google. Totodată, vor avea oportunitatea de a se implica în proiecte de cercetare aplicată, prin intermediul unei platforme care va centraliza proiectele de research și va facilita participarea directă a studenților. Accentul este pus pe colaborare și pe transformarea cunoștințelor teoretice în soluții practice, prin dezvoltarea de aplicații, prototipuri și tool-uri utile care contribuie activ la ecosistemul universitar. Acestea vor constitui resurse funcționale și reutilizabile pe termen lung.

Networking și comunicare – GDGoC UTCN creează contexte de interacțiune între studenți, profesioniști din industria IT, cercetători și mentori, facilitând schimbul de experiență, colaborările interdisciplinare și conectarea la oportunități de carieră și cercetare.

Indiferent de facultate sau nivelul de experiență tehnică, GDGoC UTCN își propune să fie un spațiu care îi sprijină pe studenți în parcursul lor academic și profesional. Comunitatea este construită în jurul ideii de valoare reală: fiecare activitate, proiect sau eveniment este gândit pentru a contribui concret la dezvoltarea participanților.

Prin GDGoC UTCN, studenții își dezvoltă atât competențe tehnice solide, cât și abilități esențiale precum comunicarea, lucrul în echipă, gândirea critică și adaptabilitatea, competențe necesare indiferent de domeniul profesional ales. Accentul este pus pe învățare aplicată, colaborare și continuitate, cu obiectivul de a construi o comunitate, nu doar de a organiza evenimente.