Creștere susținută a traficului de pasageri în 2025 pe Aeroportul Internațional Cluj: Care sunt destinațiile preferate de clujeni?

Aeroportul Internațional Cluj a avut o creștere constantă a traficului de pasageri, în 2025, astfel că numărul total a depășit 3,5 milioane de călători.

Aeroportul Internațional Cluj a avut o creștere constantă a traficului de pasageri, în 2025, astfel că numărul total a depășit 3,5 milioane de călători.|Foto: airportcluj.ro

Traficul de pasageri pe aeroporturile din România a continuat tendința de creștere și în 2025.

De departe, Aeroportul din Cluj își confirmă competitivitatea în urma investițiilor constante de dezvoltare și deschiderea de noi rute, depășind 3.582.000 de pasageri.

De altfel, în toamna anului trecut, Aeroportul Internațional „Avram Iancu” din Cluj-Napoca și directorul general al acestuia, David Ciceo, au obținut premiul Regional Air Transport Conference 2025 pentru rezultatele extraordinare înregistrate cu privire la creșterea anuală a traficului de pasageri.

Creștere susținută a traficului de pasageri în 2025 pe Aeroportul Internațional Cluj: Care sunt destinațiile preferate de clujeni?

La nivel național, anul trecut au fost înregistrați 28.547.056 pasageri, cu 9.66% mai mult față de 2024 și cu 22.86% peste nivelul din 2019, anul de referință pre-pandemie.

Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj-Napoca a înregistrat cel mai mare trafic de pasageri, cu excepția Aeroportului Otopeni, fiind urmat de aeroporturile din Iași și Timișoara, care se plasează la o distanță considerabilă după numărul de pasageri înregistrați, potrivit datelor publicate de Asociația Aeroporturilor din România (AAR).

Astfel, anul trecut, Aeroportul Internațional Cluj a fost tranzitat de 3.582.134 de pasageri. Celelalte aeroporturi au depășit 2,2 milioane, respectiv 1,4 milioane de pasageri.

Sursa: AAR

Conform datelor publicate, clujenii au preferat destinațiile externe – 3.214.257 pasageri, comparativ cu traficul de pasageri pe zborurile interne – 367.561 de pasageri.

Sursa: AAR

În ceea ce privește destinațiile externe, cele mai frecvente rute au fost:

*Italia - 607.000 de pasageri,

*Germania - 480.000 de pasageri

*Spania - 421.000 de pasageri.

De asemenea, pe destinațiile din zona Schengen, Aeroportul Internațional Cluj a avut 2.730.363 de pasageri în 2025.

Anul trecut a fost atins cel mai ridicat nivel al traficului de pasageri pe Aeroportul Cluj, fiind înregistrați peste 3,58 milioane de pasageri. Acest nivel record e rezultatul unei creșteri cu aproximativ 10% față de anul 2024, când au fost înregistrați 3,26 milioane.

Potrivit strategiei de dezvoltare a Aeroportului Internațional „Avram Iancu” Cluj, traficul de pasageri este estimat la 10 milioane până în 2045.

Aeroportul Internațional Cluj derulează proiecte de investiții strategice în modernizarea infrastructurii și extinderea capacității operaționale, cu scopul de a susține ritmul de creștere și de a răspunde cerințelor unui trafic aerian tot mai complex.

Aeroportul clujean deservește o arie de acoperire extinsă, de peste 4 milioane de locuitori, pe o rază de peste 200 de kilometri.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: