„U” Cluj învinge campioana FCSB la ea acasă și trece pe podium

„Studenții” au câștigat scor 3-1, sâmbătă seara, 7 martie 2026, în deplasarea cu campioana „en-titre” FCSB.

Universitatea Cluj a câștigat fără probleme duelul cu FCSB | Foto: FC Universitatea Cluj

Universitatea Cluj a început cu stângul meciul cu FCSB, campioana „en-titre”, proaspăt „înscrisă” pe loc de play-off, însă ardelenii au câștigat partida.

Campioana din play-off, răpusă și de „U” Cluj

Studenții au marcat primii, însă în proprie poartă, în minutul 10, când Jug Stanoev și-a dat autogol. Totuși, asta nu i-a demoralizat pe clujeni.

„U” și-a revenit rapid și a reușit să egaleze în minutul 24, dintr-o fază făcută de Macalou, care i-a pasat decisiv lui Mendy în fața porții pentru a îndeplini o formalitate.

Tot Macalou s-a făcut remarcat și înainte de pauză, în minutul 40, când i-a pasat decisiv lui Lukik, golgheterul campionatului, care a înscris cu ușurință pentru 2-1, iar „Șepcile roșii” au intrat în avantaj la cabine.

La începutul celei de-a doua reprize, clujenii au continuat să joace bine, practic, clasamentul a arătat și realitatea din teren.

Macalou a ieșit iar la rampă și a înscris pentru 3-1, cu o execuție plasată. De data aceasta, Mendy i-a întors favorul și i-a pasat decisiv.

Tabela a rămas neschimbată până la fluierul final, iar cu această victorie, Universitatea Cluj trece pe locul al treilea, cu șanse să rămână acolo la începiut de play-off, dacă Dinamo nu va câștiga cu CFR Cluj.

