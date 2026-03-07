Protagonistele finalei de la Cluj, Sorana Cîrstea și Emma Răducanu, calificate în turul 3 la Indian Wells

Sorana Cîrstea și Emma Răducanu, protagonistele finalei Transylvania Open 2026 de la Cluj s-au calificat în turul al treilea al turneului de la Indian Wells.

Sorana Cîrstea și Emma Răducanu, în runda a treia la Indian Wells | Foto: monitorulcj.ro

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea s-a calificat în runda a treia a turneului WTA 1.000 de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 9.415.725 de dolari, după ce a învins-o pe rusoaica Diana Șnaider, cap de serie numărul 21, cu 6-2, 7-6 (7/0), într-un meci disputat vineri, 6 martie 2026.

Sorana Cîrstea (35 ani, 38 WTA) a obținut victoria după o oră și 32 de minute, în care nu și-a pierdut serviciul, salvând o minge de break a adversarei (21 ani, 20 WTA).

Singurul meci direct dintre ele s-a încheiat tot cu victoria româncei, anul trecut, în optimi la Austin, cu 6-3, 2-6, 6-4.

Cîrstea și-a asigurat un cec de 61.865 de dolari și 65 de puncte WTA, iar următoarea sa adversară va fi cehoaica Linda Noskova, cap de serie numărul 14, victorioasă cu 6-3, 6-3 în confruntarea cu Jessica Bouzas Maneiro (Spania).

Cîrstea și Noskova (21 ani, 14 WTA) sunt la egalitate în meciurile directe, 1-1, după ce jucătoarea cehă s-a impus cu 6-4, 4-6, 6-4, în 2024, în turul secund la Brisbane, iar Cîrstea a câștigat anul acesta în optimi la Dubai, cu 6-1, 6-4.

Emma Răducanu (Marea Britanie, 24 WTA, cap de serie nr.25) s-a calificat în runda a treia a turneului de la Indian Well.

Răducanu s-a impus vineri seara, în două seturi, 6-1, 6-3, în fața rusoaicei Anastasia Zaharova (86 WTA) după o partidă de aproape o oră și jumătate. Jucătoarea britanică de origine română o va înfrunta în runda următoarea pe americanca Amanda Anisimova (6 WTA, favorită nr. 6).

Totodată, în runda a treia s-a calificat și Jaqueline Cristian.

Jaqueline Cristian (27 ani, 35 WTA) a obținut victoria după două ore și 19 minute de joc.



Românca a revenit după un prim set cedat la zero, câștigând clar actul secund (6-2), după care în decisiv a avut 4-2, însă Joint a întors scorul și a condus cu 5-4, ratând trei mingi de meci. Jaqueline Cristian a găsit resurse să treacă peste acest moment și s-a impus cu 7-5.

Joint (19 ani, 29 WTA) câștigase singura lor confruntare anterioară, anul trecut, în finala de la Rabat, cu 6-3, 6-2.

Jaqueline Cristian și-a asigurat un cec de 61.865 de dolari și 65 de puncte WTA, iar în turul al treilea o va înfrunta pe belarusa Arina Sabalenka, numărul unu mondial, care a învins-o pe japoneza Himeno Sakatsume cu 6-4, 6-2. Aceasta va fi prima confruntare dintre Cristian și Sabalenka (27 ani).

