Numărul locurilor la creșele din Cluj-Napoca, de 4 ori mai mare în 20 ani. Viceprimar Dan Tarcea: „De la peste 400, la aproape 1.800”.

Viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea a afirmat că problema creșelor din oraș va fi cât de curând rezolvată, datorită investițiilor în infrastructura educațională.

Problema creșelor din Cluj-Napoca, aproape să fie rezolvată |Foto: Emil Boc - Facebook

„În anul 2007, când am preluat creșele de la Ministerul Educație, atunci erau 475 de locuri în creșe. De atunci am preluat administrarea lor, iar astăzi avem aproximativ 1.800 de locuri pentru copii. Deci am crescut numărul de locuri în creșe de aproape patru ori”, a spus Dan Tarcea, potrivit Cluj1, care citează podcastul Horia Nasra Show.

Conform viceprimarului municipiului Cluj-Napoca, acestă crește s-a întâmplat în condițiile în care, cel puțin statistic, populația orașului nu a crescut.

Urmează o creșă mare la Cluj, cea de la HUB-ul educațional din Borhanci

„Vedem că la ultimul recensământ avem aproximativ 285.000 de locuitori. Eu nu cred că suntem atâți, ci real, aproape de 400.000 de mii. Aceasta este estimarea municipalității. La taxe și impozite locale/evidența populației sunt peste 350.000 de oameni înregistrați, dar probabil că vom afla cu exactitate la următorul recensământ, când oamenii vor avea un apetit mai mare de a se recenza. În fiecare an am făcut investiții investiții și am dat în funcțiune cel puțin câte o creșă. Acum avem o creșă de mari dimensiuni, cea de la HUB-ul educațional din Borhanci”, a mai spus Dan Tarcea.

Creșa din zona Borhanci va avea 100 de locuri pentru copii.

„O creșă de 60-70 de locuri este deja considerată mare, darămite una de 100 de locuri. Se lucrează deja și la acesti obiectiv (creșa de la HUB-ul din Bothanci - n. red.). Avem acolo niște etapizări, deoarece este cu finanțare de la Guvernul României. Avem o mică întârziere. Sper să o putem recupera, astfel încât, până la începutul anului viitor sau chiar final de 2026 să fie gata. Structura de rezistență este deja ridicată”, a mai spus Dan Tarcea.

Viceprimar Dan Tarcea: „Problema creșelor din Cluj-Napoca va fi rezolvată cât de curând”

Viceprimarul a mai precizat că, în perioada următoare, Primăria Cluj-Napoca va prelua încă două creșe de la dezvoltatorii imobiliari.

„Unul ne va preda o creșă și o grădiniță, iar încă celălalt, o altă creșă. Ajută să creștem numărul de creșe. Până în 2028 nu vom mai avea probleme cu creșele. Din datele pe care le avem, aproximativ 350 de copiii nu primesc loc în prima etapă, dar până în a doua etapă, toți au găsit un loc. Cu încă 250-300 de locuri în plus rezolvăm această situație”, a conchis Dan Tarcea.

