Studenții UBB Cluj, primiți la negocieri de conducerea Universității Babeș-Bolyai. Ce au cerut?

După mai multe proteste împotriva măririlor de taxe, studenții de la UBB Cluj au fost primiți la negocieri de conducerea Universității Babeș-Bolyai.

Studenții și conducerea UBB nu au ajuns încă la un numitor comun pe tema taxelor | Foto: Mădălina IVAN, monitorulcj.ro

Organizația Studenților din Universitatea Babeș-Bolyai (OSUBB), Consiliul Studenților din Universitatea Babeș-Bolyai (CSUBB) și au participat, vineri, 6 martie 2026, la o discuție cu Prorectorul responsabil de Finanțare, Digitalizare și Relatia cu studenții, discuție generată în urma protestului din data de 25.02.2026.

Discuția vine după ce, la ultimul protest, reprezentanții conducerii UBB au afirmat că sunt deschiși la dialog cu studenții.

În cadrul acestei discuții organizațiile studențești au adus în discuție trei puncte majore:

reluarea procesului decizional cu privire la majorarea taxelor

suplimentarea fondului de burse

concretizarea, prin măsuri clare și termene asumate oficial, a revendicărilor acceptate în 23 ianuarie 2026, precum și urgentarea implementärii acestora

Încă nu s-a ajung la o înțelegere între studenți și UBB pe tema taxelor și a burselor

„Atât pe tema taxelor, cât și pe cea a burselor, intâlnirea de ieri (6 martie 2026 - n. red.) nu a condus la nicio concluzie concretă din partea Universității. Poziția noastră rămâne una neschimbată: majorarea taxelor rămâne o decizie cu un impact negativ mult prea mare asupra comunității studențești, iar absența unui sprijin real în ceea ce privește bursele este inacceptabilă într-un context în care studenții se confruntă deja cu dificultăți financiare majore”, a anunțat OSUBB, într-o postare pe pagina de Facebook.

Potrivit sursei citate, costul de trai în Cluj-Napoca, chiriile și cheltuielile cotidiene sunt din ce în ce mai greu de gestionat, iar o universitate care îşi asumă excelența nu poate ignora realitatea și nevoile reale ale studenților săi.

„În data de 23 ianuarie 2026, OSUBB, CSUBB și KMDSZ au înaintat Universității un set de 58 de revendicări organizate în 8 pachete, care acoperă nevoile concrete ale studenților, de la condițiile din cămine și cantine până la echitate socială și digitalizare. În cadrul intâlnirii de astăzi (vineri - n. red.), conducerea Universității și-a reafirmat angajamentul verbal privind implementarea acestora.

Considerăm însă că un angajament verbal, oricât de sincer, nu reprezintă o garanție suficientã. Am solicitat, în mod explicit, un dacument oficial și semnat,- care să cuprindă termene clare de implementare pentru fiecare punct in parte.

Vom monitoriza îndeaproape evoluția acestui proces și vă vom ține la curent cu privire la ce urmează”, se mai arată în comunicatul OSUBB.

