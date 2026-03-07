Licitația pentru centura metropolitană a Clujului, împărțită pe mai multe tronsoane. Viceprimar Dan Tarcea: „Nu am pierdut nicio zi. Rezolvăm 2 probleme în 1”.

Pentru a atrage mai ușor firmele interesate, licitația pentru centura metropolitană Cluj va fi împărțită în tronsoane.

Licitație pentru centura metropolitană cluj va fi împărțită în tronsoane | Foto: Sergiu Tămaș, monitorulcj.ro

Viceprimarul muncipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea a spus că centura metropolitană este un proiect extrem de important pentru întreaga comunitate, mediul de afaceri și pentru calitatea vieții.

Viceprimarul Dan Tarcea: „Nu am pierdut nicio zi”

„De aceea nu am pierdut nicio zi, pentru că știm că fiecare zi este importantă în acest context. Astfel încât, din momentul în care noi (Primăria Cluj-Napoca - n. red.) am luat această decizie, de denunțare a contractului am făcut pași, aștfel încât să putem facem proiectul centurii metropolitane cât mai atractiv. Am tronsonat centura metropolitană, pentru a fi mai atractivă pentru firme la licitație. În data de 19 martie vom lansa în SICAP (fostul SEAP - n. red.), singura platformă a statului român unde se desfășoară toate licitațiile publice. O lansăm acolo pentru a putea avea prima licitația la tronson”, a spus Dan Tarcea, potrivit Cluj1, care citează podcastul Horia Nasra Show.

Potrivit viceprimarului municipiului Cluj-Napoca, după validarea din SICAP, probabil în 7-10 aprilie, toți cei care sunt interesați vor putea să vadă această licitație în program și vor putea să participe dacă doresc.

Drumurile de legătură din Cluj-Napoca, independente de centura metropolitană. Dan Tarcea: „Pot să funcționeze și fără”

Practic, cei 23 de km al celui de-al doilea tronson va fi împărțit în mai multe tronsoane la licitație.

„Nu pot să spun câte tronsoane vom avea, până nu luăm o decizie cu experții, însă vă pot spune că vom avea tronsoane funcționale. Lucrăm cu compania care a făcut și studiul de fezabilitate (dezvoltat de asocierea EXPLAN (lider de asociere), CADSIL SRL – TRANSINVEST BUDAPEST kft. – SPECIÁTERV ÉPITOMÉRNOKI kft. - n. red.), pentru a putea să găsim cea mai bună variantă, astfel încât să putem să mergem mai departe. Concomitent cu lansarea primului tonson a centurii metropolitane la licitație, pentru că vom merge în etape în funcție de câte vor fi, am dat ordiunul de începere al lucrărilor pentru drumurile de legătură. Aceste drumuri sunt independente de centura metropolitană, ele pot să funcționeze și fără ea. Rezolvăm două probleme în una”, a mai spus Dan Tarcea.

Prima data este pregătită infrastructura pentru centura metropolitană și acces mai ușor, iar în al doilea rând, străzile de legătură vor fi modernizate.

Drumurile de legătură la centura metropolitană, investiție de 43 de milioane de euro din bugetul local

Drumul de legătură 22 continuă traseul străzilor, Cernăuți, Basarabiei, Dimitrie Gusti, până la intersecția cu Aleea Bâlea. Coridorul de expropriere crește cu 2 mp, iar valoarea investiției este stabilită la 83,9 milioane lei , inclusiv TVA.

continuă traseul străzilor, Cernăuți, Basarabiei, Dimitrie Gusti, până la intersecția cu Aleea Bâlea. Coridorul de expropriere crește cu 2 mp, iar , inclusiv TVA. Drumul de legătură 23 pe traseul străzilor Bucovina, Huedinului, până la interescția cu strada Mehedinți, inclusiv intersecția cu strada Mehedinți. Valoarea investiției este stabilită la 32,4 milioane lei .

pe traseul străzilor Bucovina, Huedinului, până la interescția cu strada Mehedinți, inclusiv intersecția cu strada Mehedinți. Valoarea investiției este stabilită la . Drumul de legătură 24 se suprapune exclusiv peste strada Edgar Quinet. Valoarea investiției este de 32,9 milioane lei .

se suprapune exclusiv peste strada Edgar Quinet. Valoarea investiției este de . Drumul de legătură 32 este în Gheorgheni și asigură o altă ieșire, din Borhanci, înspre oraș, înafară de intrarea existentă de la nodul Brâncuși. În urma verificărilor la DL32, s-a constatat că suprafața supusă exproprierii este parte a domeniului public, iar suma alocată va fi redusă. Investiția este estimată la 61,2 milioane lei.

Dan Tarcea: „Rezolvăm problema traficului în Cluj”

„Vom face trotuare, iluminat public, canalizare, deoarece străzile respective, astăzi nu arată așa cum ne-am dori. Câteva mii de oameni vor avea acces mult mai ușor către centura metropolitană. În Gheorgheni, cei care locuiesc acolo, pe lângă viitorul Spital Pediatric Monobloc, locuitorii vor putea ajunge mai ușor și la Iulius Mall sau să iasă din Cluj-Napoca. Vom asista și la o decongestionare a traficului. Avem deja declanșată procedura de expropriere și dat deja ordinul de începere pentru partea de proiectare. La finalul anului 2027 vom putea circula și pe aceste drumuri de legătură. Practic avem pașii pentru centura metropolitană, astfel încât să nu pierdem niciun tempo și să putem să rezolvăm această problemă”, a mai spus Dan Tarcea.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: