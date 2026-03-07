Mai multe spații verzi în Apahida. Primar Cristina Belce: „Este doar începutul”.

Primarul Apahidei, Crsitina Belce a spus că în comună vor exista mai multe spații verzi.

Comuna Apahida va avea mai multe spații verzi | Foto: Captură video Facebook - Cristina Belce

Anunțul a fost făcut astăzi, sâmbătă, 7 martie 2026.

„Apahida merită mai mult verde și are nevoie de mai multe spații moderne în care oamenii să se întâlnească, să se relaxeze și să se bucure de comunitate. Am început amenajarea zonelor verzi dintre blocuri, transformând treptat spațiile care până nu demult erau dominate de beton în locuri prietenoase pentru oameni”, a transmis Cristina Belce, sâmbătă, într-un clip video publicat pe pagina sa de Facebook.

Primarul comunei Apahida, Cristina Belce: „Este doar începutul”

Pentru primarul Apahidei este important să șteargă griul care a dominat aceste zone până acum un an și jumătate și să fie înlocuit cu spații vii, moderne și bine gândite pentru comunitate.

„Este doar începutul. În perioada următoare voi reveni cu informații despre noi spații verzi care vor fi amenajate și despre extinderea zonelor verzi din comuna Apahida”, a conchis Cristina Belce.

