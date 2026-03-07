Transport GRATUIT pentru doamne și domnișoare de 8 martie la Cluj-Napoca. Director CTP, Liviu Neag: „Am dorit să facem o surpriză frumoasă”.

Doamnele și domnișoarele vor putea circula GRATUIT cu mijloacele de transport în comun în Cluj-Napoca, duminică, 8 martie 2026, cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii.

Transport GRATUIT pentru doamne și domnișoare în Cluj-Napoca de 8 martie 2026 | Foto: Facebook, Compania de Transport Public Cluj-Napoca

Anunțul a fost făcut de Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.

Astfel, de 8 martoe 2026 - Ziua Internațională a Femeii, toate doamnele și domnișoarele vor putea circula gratuit la cu trasnportul în comun în Cluj-Napoca.

Cu ocazia zilei de 8 Martie, Ziua Femeii, Primăria Municipiului Cluj-Napoca și Compania de Transport Public Cluj-Napoca urează tuturor doamnelor și domnișoarelor o primăvară frumoasă, plină de iubire, sănătate, bucurii și apreciere.

„În semn de respect și recunoștință pentru rolul important care îl aveți în familie și societate, vă transmitem că duminică, 8 Martie, veți beneficia de călătorii gratuite pe mijloacele de transport public în Cluj-Napoca”, se arată în comunicatul CTP.

Directpr CTP, Liviu Neag: „Am dorit să facem o surpriză frumoasă”

Totodată și directorul CTP Cluj, Liviu Neag a transmis un scurt mesaj.

„Am spus să facem o surpriză frumoasă pentru doamne și domnișoare de 8 martie - Ziua Internațională a Femeii. Le urez la mulți ani și o primăvară frumoasă”, a declarat Liviu Neag pentru monitorulcj.ro.

