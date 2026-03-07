Se apropie Aviation-Event 2026. Directorul Aeroportului Internațional Cluj, David Ciceo: „Vom discuta despre provocările aviației”.

Directorul Aeroportului Internațional „Avram Iancu” Cluj, David Ciceo a transmis un mesaj cu două săptămâni înainte de cea de-a cincea ediție a Aviation Event.

„Vă invităm la Aviation Event Cluj 2026, pe 20 martie, în Cluj-Napoca. Este a cincea ediție a evenimentului. Va fi o oportunitate bună să discutăm despre provocările aviației în România, Estul Europei și va fi un prilej bun pentru a crea conexiuni”, a transmis David Ciceo, într-un clip video publicat pe pagina de Facebook a Aeroportului Internațional Cluj.

Cluj-Napoca devine, din nou, punct de întâlnire pentru dialog internațional și parteneriate strategice.

Conferința Aviation-Event 2026 CLJ, cea de-a cincea ediție consecutivă organizată în România, va avea loc în 20 martie 2026, la Cluj și va reuni lideri ai industriei de profil, reprezentanți ai companiilor aeriene și factori de decizie în cadrul dezbaterilor privind provocările din domeniul aviației civile.

Evenimentul este organizat de Aviation-Event, în parteneriat cu Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj și Consiliul Județean Cluj și va reuni, și în acest an, directori de aeroporturi, reprezentanți ai companiilor aeriene, experți din industrie, factori de decizie instituționali și reprezentanți ai mass-media din Europa și nu numai.

Aviation-Event 2026, cinci ani de dialog internațional în domeniul aviației, la Cluj

Ediția din 2026 va aborda principalele provocări strategice și oportunități care modelează în prezent aviația europeană, printre care: competitivitatea sectorului aviatic, sustenabilitatea, dezvoltarea infrastructurii și evoluția fluxurilor de pasageri.

Continuând tradiția edițiilor anterioare, Aviation-Event 2026 CLJ va oferi o platformă de dialog la nivel înalt, facilitând schimbul de experiență, networking-ul internațional și dezbaterile deschise între lideri ai industriei și factori de decizie. Programul conferinței va include paneluri strategice și intervenții aplicate, reflectând poziționarea internațională consolidată a Aviation-Event și angajamentul său constant pentru calitate și relevanță.

Aviation-Event este o platformă europeană de referință pentru networking, schimb de expertiză și dezbateri de politici în domeniul aviației. În fiecare an, Aviation-Event organizează conferințe importante în marile orașe europene, reunind reprezentanți ai companiilor aeriene, aeroporturilor, autorităților publice și furnizorilor de tehnologie, cu scopul de a stimula colaborarea și inovarea în industrie.

Aeroportul Internațional Cluj, model de creștere și inovare în aviație

Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj, principala poartă aeriană a regiunii de nord-vest a României, s-a impus în ultimul deceniu drept un model de creștere și inovare în domeniul aviației.

Situat strategic într-una dintre cele mai dinamice zone economice ale țării, aeroportul a valorificat constant potențialul zonei deservite, înregistrând o evoluție remarcabilă: de la 36.000 de pasageri anual în 1996 la peste 3,58 milioane de pasageri în anul 2025. Această dezvoltare reflectă investiții strategice susținute în infrastructură și angajamentul ferm pentru furnizarea unor servicii de înaltă calitate, poziționând aeroportul drept un exemplu de bune practici în Europa de Sud-Est.

