Profesoară din Spania, șocată de debandada din școlile românești: „Elevii dorm în clasă, intră și ies când vor, comandă Glovo”. VIDEO!

Experiență șocantă pentru o tânără profesoară din Spania care a predat timp de 3 ani într-un liceu bilingv din România. Dezorganizarea, nivelul redus de civilizație din sistemul educațional, atitudinea elevilor și a părinților sunt câteva dintre aspectele care au marcat-o profund.

În vârstă de 29 de ani, Carmen a fost surprinsă de nivelul scăzut de exigență și de lipsa de disciplină a elevilor.

În cadrul unui podcast pe canalul de YouTube Fortfast WTF, tânăra profesoară a vorbit despre diferențele educaționale dintre Spania și România, context în care a semnalat nivelul scăzut al exigenței școlare din sistemul de învățământ românesc, notează Digi24.ro

Una dintre principalele dificultăți întâmpinate de cadrul didactic a fost raportarea elevilor și a părinților la sistemul de evaluare. De altfel, profesoara s-a declarat consternată și de intruziunea părinților în activitatea cadrelor didactice.

Profesoara s-a referit și la cultura educațională: nota pare să conteze mai mult decât cunoștințele acumulate, astfel că exigența profesoarei a fost percepută ca o formă de agresivitate.

„Eu mai pun și note mai mici, dar pentru ei sunt foarte dură. Dacă le pui un 7, ei simt ca și cum le-ai da un 2. Vin și părinții la mine. O dată, mi-a scris o mamă la 23:30, în mijlocul nopții, să mă întrebe de ce fiica ei a luat un 7”, a relatat Carmen, potrivit sursei citate.

Profesoara a fost șocată de libertatea pe care și-o iau elevii în timpul cursurilor, de la utilizarea telefoanelor până la ignorarea totală a activității didactice.

Permisivitate extremă și dezinteres pentru activitățile didactice

„În România, poți sta cu telefonul în mână la oră și nu se întâmplă nimic. Poți dormi în clasă și nu se întâmplă nimic. În prima zi, o elevă se ridică cu telefonul în mână, iar ochiul meu a început să se zbată.

Am zis: «Ce faci? Așează-te!». Îmi spune: «Nu, nu. Vine și îmi arată telefonul și spune că a venit curierul cu comanda ei. Mă întreabă dacă poate coborî să o ia. Scuze, ce?”, a povestit profesoara.



Tânăra profesoară a făcut un tablou real al situațiilor frecvent întâlnite în sistemul educational din România: elevii mănâncă în clasă, vin și pleacă după bunul plac sau adorm în bănci, aspect care sunt de „neconceput” în Spania.

Fostul ministru al Educației, clujeanul Daniel David, a semnalat în reptate rânduri riscurile asociate analfabetismului functional din România și necesitatea unor reforme punctuale.

Totuși, bugetul alocat Educației anul trecut a fost de doar 4,5% din PIB, sub media europeană. De altfel, măsurile de austeritate impuse de Guvernul Bolojan au avut un impact puternic asupra învățământului, domeniu care s-a aflat în prima linie a tăierilor de cheltuieli.

Foto: Depositphotos.com

