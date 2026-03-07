EXCLUSIV | Conf. dr. Aida Puia: „Observăm tot mai mulți copii care depășesc greutatea normală pentru vârsta lor”

Obezitatea infantilă devine una dintre cele mai serioase probleme de sănătate publică ale ultimilor ani. Datele prezentate cu ocazia Zilei Mondiale de Luptă Împotriva Obezității arată că fenomenul este în creștere și în rândul copiilor din România, medicii observând tot mai des cazuri de supraponderalitate încă din primii ani de școală.

Conf. univ. dr. Aida Puia, medic de familie și cadru didactic la UMF Cluj-Napoca, atrage atenția asupra creșterii numărului de copii supraponderali. În imaginea alăturată, un copil la masă, obezitatea infantilă devine o problemă tot mai frecventă. | Foto: depositphotos.com

În România, prevalența supraponderalității (inclusiv obezitatea) la copiii de 7 ani este de 27,5%, iar la copiii de 8 ani ajunge la 32%, potrivit unui studiu realizat de Institutul Național de Sănătate Publică (INSP). Evaluarea face parte din programul național de monitorizare a stării de nutriție a copiilor din ciclul primar, derulat în colaborare cu direcțiile de sănătate publică și inspectoratele școlare.

Informația este menționată într-un material publicat de agenția națională de presă. Aceste date provin din evaluarea stării de sănătate a copiilor cu vârste între 6 și 10 ani, realizată în cadrul Programului Național de Evaluare și Promovare a Sănătății, potrivit Agerpres.ro

Numărul copiilor obezi ar putea crește dramatic până în 2040

Specialiștii atrag atenția că prevenirea obezității la copii presupune atât educație pentru sănătate, cât și dezvoltarea unor spații care să încurajeze activitatea fizică, precum parcuri, terenuri de sport sau piste de biciclete. În lipsa unor astfel de măsuri, excesul de greutate în rândul copiilor riscă să devină o problemă majoră de sănătate publică, notează Agerpres.ro

La nivel global, fenomenul este și mai îngrijorător. Peste 220 de milioane de copii ar putea suferi de obezitate până în anul 2040, dacă nu vor fi adoptate măsuri ferme de prevenție, arată un raport al Federației Mondiale pentru Obezitate, notează Agerpres.ro

„Este o problemă care, într-adevăr, începe să fie tot mai prezentă în rândul copiilor și adolescenților. Constatăm și noi acest lucru în cabinetele de medicină de familie, unde evaluăm periodic copiii sub aspectul stării de sănătate. Printre cele mai simple examinări clinice se numără măsurătorile precum înălțimea, greutatea, circumferința abdominală sau pliurile cutanate. Atunci când evaluăm aceste date pe curbele de creștere, observăm că unii copii se situează peste zona normalului pentru vârsta și înălțimea lor în ceea ce privește greutatea”, a explicat conf. univ. dr. Aida Puia, medic de familie și cadru didactic la UMF Cluj-Napoca, pentru monitorulcj.ro

„În principal, alimentația și sedentarismul sunt recunoscute peste tot, nu numai la noi în țară, ci la nivel mondial, drept cauze ale obezității la copii. Nu este vorba doar despre cantitatea de alimente consumate, ci mai ales despre calitatea lor și despre modul în care sunt organizate mesele pe parcursul unei zile”, a precizat conf. univ. dr. Aida Puia pentru monitorulcj.ro

„Programul foarte încărcat al copiilor, cu școală, after-school și activități de tot felul, face ca uneori programul meselor să nu mai fie unul corespunzător. În plus, apar și gustările suplimentare, alese după preferințele copilului, care pot aduce un aport caloric mai mare decât necesarul”, a adăugat conf. univ. dr. Aida Puia pentru monitorulcj.ro

„Mișcarea liberă, joaca în curtea casei sau a blocului, activități care înainte ocupau o mare parte din timpul liber al copiilor, sunt astăzi mult mai reduse”, a mai spus conf. univ. dr. Aida Puia pentru monitorulcj.ro

„În general, vârsta la care trebuie să fim mai atenți este după 3–5 ani, când copilul începe să devină mai conștient și își exprimă mai ferm dorințele. Din diverse motive, se întâmplă ca părinții să cedeze și să ofere mai multe alimente copilului”, a subliniat conf. univ. dr. Aida Puia pentru monitorulcj.ro

„Cred că una dintre cele mai frecvente greșeli este îngrijorarea că un copil nu a mâncat suficient din ceea ce i-am oferit, iar atunci venim cu încă una sau două variante de mâncare. Astfel, aportul caloric ajunge să fie mai mare decât necesarul copilului”, a mai explicat conf. univ. dr. Aida Puia pentru monitorulcj.ro

„Rugăm părinții să vină la examinările de bilanț, mai ales după vârstele de 3–5 ani sau în perioada școlară. Dacă intervenim din timp, putem oferi soluții simple, iar la copii problema se poate corecta relativ ușor”, a transmis conf. univ. dr. Aida Puia pentru monitorulcj.ro

„Dacă însă ajungem la obezitate, lucrurile devin mai dificile. De cele mai multe ori, măsurile obișnuite, fără restricții extreme, pot avea rezultate foarte bune”, a concluzionat conf. univ. dr. Aida Puia pentru monitorulcj.ro

Tot mai mulți copii riscă să dezvolte boli considerate până recent ale adulților

Raportul mai arată că numărul copiilor și adolescenților obezi a crescut constant în ultimii ani, iar fără intervenții eficiente ar putea ajunge la aproximativ 227 de milioane până în 2040, în timp ce peste 500 de milioane de tineri ar putea fi supraponderali, notează Agerpres.ro

Medicii avertizează că excesul de greutate la vârste mici poate duce la apariția timpurie a unor probleme de sănătate considerate până recent specifice adulților, precum diabetul, hipertensiunea sau bolile cardiovasculare, potrivit unui material publicat de Digi24

