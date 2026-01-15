Protestul studenților la Cluj împotriva taxelor de școlarizare mărite. Nu îl mai vor pe Daniel David înapoi la UBB. VIDEO

Studenții de la Universitatea Babeș-Bolyai au protestat, joi, 15 ianuarie 2026, împotriva noilor taxe de la UBB.

Studenții de la Cluj au protestat, joi, 15 decembrie 2026, împotriva taxelor UBB | Foto: Sergiu Tămaș, monitorulcj.ro

Protestul a avut loc chiar în fața Universității Babeș-Bolyai, pe strada Mihail Kogălniceanu din municipiul Cluj-Napoca.

Circa 40 de studenți ai UBB s-au strâns, nemulțumiți, joi, în jurul 18.40 pentru a protesta față de noile taxe de admitere și școlarizare, care vor fi aplicate odată cu începerea anului universitar 2026-2027.

Student la protest, joi, 15 ianuarie 2026, nemulțumit de Ilie Bolojan | Foto: Sergiu Tămaș, monitorulcj.ro

Reamintim faptul că studenții actuali ai Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca nu vor fi afectați în niciun fel de majorarea taxelor de admitere și școlarizare. Noul regulament de taxe al UBB va fi aplicat din anul universitar 2026-2027.

Protestul studenților nemulțumiți de taxele UBB, joi, 15 ianuarie 2026 | Foto: Sergiu Tămaș, monitorulcj.ro

Totuși, chiar și așa, actualii studenți sunt nemulțumiți pentru ceea ce va urma pentru viitorii studenți care vor fi înmatriclați la UBB.

„Universitari, alăturați-vă grevei”, unul dintre mesajele de pe pancarte la protestul de joi, 15 ianuarie 2026 | Foto: Sergiu Tămaș, monitorulcj.ro

„Comunicatul cu care a ieșit UBB să ne spună că actuali studenți înmatriculați nu sunt afectați mi se pare că e o tehnică de spargere de grevă. Ca să nu protestăm. Ca și cum ne-ar spune «pe voi nu vă afectează, numa' pe pămpălăii care vin după voi». Noi, studenții respingem totalmente acest mod de gândire. Suntem solidari cu viitorii studenți care vor trebui să simtă aceste costuri. Considerăm aceste taxe încă un pas în proiectul de austeritate prin care trece România în momentul de față. Este îngrădit accesul cetățeni la anumite drepturi fundamentale”, a declarat Marcu Nicolae Băcilă, membru în Comitetul Studenilor din Cluj-Napoca, la protestul studenților organizat joi.

Studenții de la Cluj nu îl mai vor pe Daniel David la UBB

monitorulcj.ro l-a întrebat Marcu Băcilă cum privește o revenire a lui Daniel David ca rector.

„Eu sper că o să se întoarcă (Daniel David la UBB Cluj - n. red.) cu o demisie pentru că o persoană care își bate joc în halul acesta de profesori, de studenți. Dă vina pe sistemul educațional. Spune că oamenii sunt leneși și că trebuie să fie competitivi, să se bată pentru burse. Un om ca el nu are ce căuta nici în postul de ministru al Educației, nici în postul de rector. Vom milita pentru demisia lui din funcția de rector și pentru organizarea de alegeri pentru această funcție, deoarece nimeni nu și-l dorește. Pur și simplu ș-a bătut joc de noi și îl vrem afară”, a răspuns reprezentantul studenților.

Studenții care au protesta cu pancarte au avut lozinci precum:

„Zero austeritate pentru orice facultate”

„Dezaxare e noua taxare”

„Fără taxe, fără taxe”

„Dacă taxele votați, UBB dinamitați”

„Nu stăm în case, David să ne lase”

