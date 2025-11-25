Schimbare majoră în școlile din România! Noile programe de liceu vizează formarea competențelor și reducerea analfabetismului funcțional.

Reducerea analfabetismului funcțional, formarea de competențe-cheie și o raportare adecvată la piața muncii sunt câteva dintre obiectivele noilor programe școlare pentru liceu care se vor aplica din anul școlar 2026-2027.

Schimbare majoră în școli: reducerea analfabetismului funcțional, obiectiv esențial în noile programe de liceu|Foto: Depositphotos.com

Ministerul Educației a publicat, luni, în consultare publică noul curriculum pentru învățământul liceal.

Este vorba de o „schimbare paradigmatică” a programelor „deja vechi de aproape 20 de ani”, potrivit Ministerului Educației.

Schimbare majoră în școlile din România! Noile programe de liceu vizează formarea competențelor și reducerea analfabetismului funcțional.

Conform ministrului Educației, Daniel David, prima variantă a planurilor-cadru, varianta standard, a rezultat în urma unui proces complex de dezbateri, în care a trebuit să se mențină un echilibru între discipline legate de științe și religie și între disciplinele dedicate culturii naționale și cele dedicate pregătirii personale pentru viață, respectiv între centralizare și descentralizare (educație personalizată).

„Pentru a oferi mai multă libertate și descentralizare celor care nu au fost pe deplin satisfăcuți cu varianta de planuri-cadru standard rezultată după dezbaterile publice, am oferit posibilitatea unei variante alternative, care permite mai puternic descentralizarea și personalizarea educației la nivelul unității școlare și al elevilor”, se arată în informarea publicată de Ministerul Educației.

Practic, programele școlare de liceu din 2026 se referă la a doua etapă a procesului de modernizare din învățământ.

„Acest al doilea pas, al elaborării programelor școlare, este fundamental pentru atingerea obiectivelor educaționale - formarea celor opt competențe cheie -, cu impact pozitiv semnificativ asupra alfabetizării funcționale”, a transmis ministrul Daniel David.

Educație bazată pe formarea unor competențe-cheie

Cele opt competențe, care vor deveni fundamentale în parcursul educațional liceal din 2026, sunt:

*Limbă și comunicare (alfabetizare)

*Competențe multilingvistice

*STEM (știință, tehnologie, inginerie, matematică)

*Competențe digitale

*Competențe de viață (personale, sociale, învățarea autonomă)

*Civice, juridice și de mediu

*Antreprenoriale

*Expresie și sensibilitate culturală

De altfel, potrivit noilor reglementări, 25% din timpul alocat fiecărei discipline va fi focalizat pe activități remediale pentru formarea competențelor care nu au fost atinse, consolidarea și utilizarea competențelor în viața cotidiană, precum și pentru dezvoltarea competențelor pentru performanță.

Cum vor fi impelementate progamele liceale? Miza schimbărilor: reducerea analfabetismului funcțional

După aprobarea programelor școlare, urmează elaborarea manualelor și formarea profesorilor pentru implementarea acestui curriculum cu metode moderne, alături de finalizarea standardelor naționale de evaluare pentru fiecare programă școlară.

În contextul modificărilor propuse, Daniel David arată că noul curriculum pentru învățământul liceal va marca o schimbare serioară pentru elevii care vor începe clasa a IX-a în anul școlar 2026–2027.

Miza acestor schimbări constă în reducerea drastică a analfabetismului funcțional și formarea de competențe.

„În urma acestui proces, sunt convins că generația care va avea șansa să fie pregătită la nivel liceal prin noul curriculum - începând cu clasa a IX-a din anul școlar 2026 - 2027 - va atinge standardele educaționale așteptate de țară, iar analfabetismul funcțional - care a devenit în ultimii ani un risc de securitate națională - va fi drastic redus”, a declarat Daniel David.

Analfabetismul funcțional se referă, în principal, la incapacitatea de a utiliza competențele de nivel liceal în activități școlare sau cotidiene, situație în care oamenii devin vulnerabili la pseudoștiință, prin manipulare și conspirații, integrarea deficitară pe piața muncii, precum și niveluri insuficient dezvoltate legate de alfabetizarea numerică și de limbă-comunicare.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

Foto: Depositphotos.com

CITEȘTE ȘI: