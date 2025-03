Daniel David, despre materiile de liceu: „Nu se schimbă doar numărul de ore, nu va mai fi același conținut”.

Dezbaterile pe noile planuri-cadru pentru liceu nu țin cont de faptul că nici conținuturile din programa școlară nu vor mai fi aceleași, spune ministrul Educației, Daniel David

Daniel David anunță schimbări după dezbaterile pe noile planuri cadru: „Nu se schimbă doar numărul de ore, nu va mai fi același conținut”. | Foto: Inquam Photos - Gyozo Baghiu

Dezbaterile pe noile planuri-cadru pentru liceu nu țin cont de faptul că nici conținuturile din programa școlară nu vor mai fi aceleași, afirmă ministrul Educației, Daniel David: „Fiecare se gândea cum vom pune conținuturile pe care le avem acum în numărul mai redus de ore, dar conținutul nu o să mai fie același”, subliniază el, la Radio România Antena Satelor.

Potrivit acestuia, discuțiile s-au concentrat greșit pe cum să fie redistribuite conținuturile actuale în numărul redus de discipline și ore.

Conținutul va fi regândit

Ministrul a subliniat că nu va exista o simplă redistribuire a materiei existente, ci că reforma va implica o regândire a conținuturilor, astfel încât acestea să corespundă mai bine nevoilor elevilor.

„A fost o neînțelegere. Vedeți, oamenii nu sunt obișnuiți să aibă dezbateri. Până la urmă, asta e și funcția unui ministru al Educației, să-i educe pe oameni și cum să facă dezbatere și cum se discută despre diverse lucruri. Fiecare se gândea cum vom pune conținuturile pe care le avem acum în numărul mai redus de discipline și numărul de ore pe care îl avem alocat, neînțelegând că n-o să mai fie conținutul pe care îl avem acum. Odată ce avem disciplinele și numărul de ore, specialiștii se vor întâlni și vor regândi și conținuturile. Eu când am vorbit, de exemplu, de faptul că țin la cultura națională, aș vrea să o văd adusă un pic mai jos, nu în clasa a XI-a și a XII-a, pentru că de obicei acolo începe specializarea. Mintea copiilor este spre bacalaureat, spre facultate, spre piața muncii. Așa apare ca sugestie în planurile-cadru sau duce un pic mai jos. Atunci când nu ești în ultimul an și te gândești la aceste lucruri, este clar că se schimbă și conținuturile, iar după aceea, evident, pe baza conținutelor, cum bine ați spus, manualele și trainingul profesorilor, formarea”, a spus ministrul Educației Daniel David.

Proiectele de planuri-cadru pentru liceu 2025 au fost lansate în dezbatere publică în ianuarie.

Ele prevăd noile scheme după care liceele își construiesc orarele pentru elevi și profesori. După acestea ar urma să învețe elevii care intră în clasa a IX-a în septembrie 2026, adică actualii elevi de clasa a VII-a (anul școlar 2024-2025). Reforma curriculară inițiată în 2012 ar fi trebuit să se petreacă la liceu pentru elevii care au început clasa a IX-a în 2020, tineri care au absolvit deja liceul în 2024, însă a fost amânată succesiv de politicieni, potrivit edupedu.ro.

Ore reduse

Un punct sensibil este reducerea numărului de ore pentru anumite discipline, cum ar fi Matematica la clasele a XI-a și a XII-a, unde materia devine opțională pentru profilurile de științe sociale.

O altă schimbare controversată este eliminarea Geografiei din trunchiul comun la clasele a XI-a și a XII-a, decizie criticată de Facultatea de Geografie a Universității din București, care susține că disciplina este esențială în contextul schimbărilor climatice și al problemelor geopolitice.

În ceea ce privește Istoria, există dezbateri intense privind structura programei. Facultățile de Istorie din țară au cerut ca această materie să rămână obligatorie la toate specializările de liceu, subliniind că o oră pe săptămână nu este suficientă pentru a acoperi atât istoria României, cât și istoria universală.

Ministrul Educației, Daniel David, a respins acuzațiile privind marginalizarea disciplinei, afirmând că „trebuie să găsim un echilibru între centralizare și descentralizare”.

„«Istoria românilor/ României» va deveni disciplină distinctă în trunchiul comun la liceu”, a anunțat Ministerul Educației, în urma discuțiilor cu reprezentanții Academiei Române și ai facultăților de istorie din universități.

Un alt punct de dispută îl constituie limba modernă 2, care în noile planuri-cadru are doar o oră obligatorie pe săptămână. Asociația Profesorilor Francofoni a lansat o petiție pentru menținerea a două ore de predare pe săptămână.

Ministerul Educației susține că proiectele de planuri-cadru oferă mai multă flexibilitate elevilor și școlilor, lăsând posibilitatea ca fiecare unitate de învățământ să decidă în funcție de specificul său.

