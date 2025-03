Daniel David: Liceul viitorului - specializare graduală și decizie personală

Consultările privind noile planuri-cadrul pentru liceu s-au încheiat, joi, prin dezbaterea națională desfășurată în regim online. „Țintim să avem buni specialiști și buni cetățeni, adică români protectori ai democrației”, spune ministrul Educației, Daniel David.

Daniel David, după încheierea consultărilor pe noile planuri-cadru: „Ținta este ca elevii care vor fi în clasa a IX-a în anul școlar 2026-2027 să intre în noua logică curriculară”.| Foto: Inquam Photos / Gyozo Baghiu

La încheierea perioadei de consultare publică și dezbateri naționale pe tema planurilor-cadrul pentru liceu, ministrul Daniel David a semnalat principalele concluzii ale demersului și a prezentat pașii următori pentru elaborarea unei programe școlare adaptate provocărilor din prezent.

Astfel, potrivit proiectului asumat de ministerul Educației, elevii care vor fi în clasa a IX-a în anul școlar 2026-2027 vor studia în conformitate cu noul curriculum școlar.

Regândirea disciplinelor, educație personalizată și atenție la modul de implementare

„În acest demers, s-a pornit de la un profil foarte clar al absolventului, gândit în contextul celor opt competențe cheie. Într-o formulă mai simplă, țintim să avem:

*buni specialiști,

*buni cetățeni (români protectori ai democrației)

*oameni echilibrați psihologic/mulțumiți cu propria viață”, notează ministrul Daniel David pe blogul personal, în urma încheierii perioadei de consultare publică și dezbateri naționale asupra proiectelor de planuri-cadru pentru învățământul liceal.

Daniel David a arătat care sunt principalele rezultate ale dezbaterilor cu privire la materiile de liceu:

*Regândirea disciplinelor legate de cultura națională (ex. după mai mult de 20 de ani voi readuce la nivelul trunchiului comun discipline legate de Istoria românilor/României și Geografia României, unități de învățare legate de Gramatică și voi recentraliza în zona de specialitate disciplina legată de Latină).

*Întărirea componentei STEM.

*Întărirea rolului religiei, însă într-un context actual.

*Întărirea disciplinelor/unităților de învățare care privesc pregătirea pentru viață (inclusiv artă și sănătate).

*Educație personalizată printr-un echilibru adecvat între pregătirea generală (mai ales în clasele a IX-a și a X-a) vs. pregătirea de specialitate (mai ales în clasele a XI-a și a XII-a) vs. pregătirea personalizată (prin curriculum la decizia elevului din oferta școlii și/sau alegerea rutelor vocaționale/tehnologice).

*Atenție la contextul implementării, prin (a) pregătirea resursei umane (ex. în elaborarea și predarea conținuturilor și în procesele de decizie), (b) eliminarea unor constrângeri normative și (c) organizarea mai eficientă a infrastructurii fizice.

David: Unii participanți au încercat să folosească contextul dezbaterilor pentru imaginea proprie

Printre aspectele de îmbunătățit, ministrul Daniel David a arătat că în timpul dezbaterilor unii participanți au încercat să folosească contextul pentru propria imagine sau au fost interesați strict de propria materie.

„În timpul dezbaterilor, unii participanți au rămas uneori fixați pe aspecte prea punctuale (ex. doar materia proprie și numărul de ore), nu au citit cu atenție propunerile, ajungând să discute despre pseudoprobleme sau probleme (deja) rezolvate pe parcursul procesului sau au încercat să folosească contextul și pentru imaginea proprie, fără coordonare cu alți actori din disciplină/domeniu, din păcate uneori cu manifestări cognitiv-comportamentale care nu ar trebui să existe în repertoriul psihologic al unor oameni ai educației care ajung în fața copiilor noștri să-i educe sau care sunt în/au trecut prin procesul de educație”, notează Daniel David în textul citat.

Însă, după cum explică ministrul Educației, acest tip de comportament nu a fost unul „dominant”.

„Acestea, din fericire, nu au fost însă reacții dominante, ci marginale, dar trebuie să recunoaștem că și acestea mai există în sistem – și a fost astfel și o oportunitate de diagnostic al sistemului în acest sens, arătându-ne unii altora și societății așa cum suntem – și sper că prin acest proces am învățat că astfel de atitudini nu ajută. Și trebuie și putem să ne schimbăm în bine!”, spune Daniel David.

Ministrul Daniel David a prezentat următoarele etape în desfășurarea procesului de adaptare a noilor planuri-cadru:

*Analiza tuturor sugestiilor primite prin e-mail în cadrul etapei de consultare publică, precum și a sugestiilor din cursul dezbaterilor naționale/altor dezbateri punctuale care au avut loc (lunile martie-aprilie). Un chestionar online va mai fi disponibil în curând, pentru toată perioada lunii martie, (AICI), pentru comentarii ghidate suplimentare.

*Actualizarea Comisiei și procedurii de validare a planurilor-cadru (luna martie).

*Elaborarea variantelor finale de planuri-cadru, cu ținta de a avea o susținere cât mai largă în rândul tuturor actorilor centrali (elevi-profesori-părinți) și relevanți (mediul socioeconomic, autorități locale).

*Discutarea acestor variante cu actorii centrali (organizațiile elevilor, sindicate, organizațiile părinților) și relevanți din ecosistemul de educație (mediul socioeconomic, autorități) (luna mai).

*Punerea în transparență a Ordinului pentru planurile-cadru (luna mai).

*Adoptarea planurilor-cadru prin Ordin de ministru (luna mai-iunie).

„După adoptare, vom urma ceilalți pași curriculari: (1) elaborarea programelor/conținuturilor; (2) elaborarea manualelor; (3) trainingul profesorilor (incluzând și alți actori precum elevi/manageri/părinți – pentru procesele decizionale în care urmează să fie implicați).

Ținta este ca elevii care vor fi în clasa a IX-a în anul școlar 2026-2027 să intre în noua logică curriculară”, notează Daniel David în analiza publicată pe blogul personal.

