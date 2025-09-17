Analfabetismul funcțional, considerat problemă de securitate națională. Daniel David: „Dacă nu suntem atenţi, ţara va deveni o civilizaţie eşuată, sub obscurantism”.

În condițiile în care un sistem produce spre 50% analfabetism funcţional, atunci educația este în pericol, iar problema reprezintă un risc de securitate naţională. „Dacă nu suntem atenţi, ţara va deveni o civilizaţie eşuată”, avertizează ministrul Educației, clujeanul Daniel David.

Analfabetismul funcțional, considerat problemă de securitate națională. Daniel David: „Dacă nu suntem atenţi, ţara va deveni o civilizaţie eşuată, sub obscurantism”| Foto: Inquam Photos / Virgil Simonescu

Nu e prima data când ministrul Educației Daniel David avertizează asupra riscurilor specifice analfabetismului functional.

Însă, în condițiile în care un sistem se confruntă cu o rată în creștere a analfabetismului, atunci problema devine una de siguranță națională, explică ministrul Educației.

Analfabetismul funcțional, considerat problemă de securitate națională. Daniel David: „Dacă nu suntem atenţi, ţara va deveni o civilizaţie eşuată

„Dacă nu suntem atenţi, ţara va deveni o civilizaţie eşuată, sub obscurantism”, a avertizat la începutul acestei săptămâni ministrul Daniel David, în contextul moțiunii simple pe educație dezbătute și respinse în Parlament.

David a explicat că nu ar fi început reforma în educaţie cu creşterea normei didactice, pentru că nu reprezenta pentru el o prioritate, însă în condiţii de criză fiscal-bugetară, creşterea normei didactice cu cele două ore a devenit o necesitate.

„Încep prin a spune că, da, educaţia este în pericol. Educaţia este în pericol de mai mult timp în această ţară. Prin raportul QX, pe care şi grupul AUR ştiu că l-a susţinut, în diagnosticul pe care l-am făcut, am arătat foarte clar că suntem într-o situaţie critică, atât în cercetare, cât şi în educaţie”, a spus ministrul Daniel David, în plen.

„Când un sistem produce spre 50% analfabetism funcţional, devine un risc de securitate naţională. Altfel, spus, dacă nu suntem atenţi, ţara va deveni o civilizaţie eşuată, sub obscurantism, în educaţie.

România riscă să devină o „colonie tehnologică”

În cercetare, dezvoltare, inovare vom deveni, probabil, o colonie tehnologică.

Aşa că ştiţi foarte bine că al doilea mandat pe care l-am preluat, a fost preluat în această idee că implementăm soluţiile din raportul QX. Problema este că, pe turnantă, a apărut o problemă majoră, nu doar pentru sistemul nostru, pentru întreaga ţară. O problemă care ne pune la risc salarii, burse, iar la nivel național, pensii şi ajutoare sociale. Astfel încât, efectiv, măsurile care au fost luate, au trebuit să fie luate într-o logică iniţială fiscal-bugetară. Acesta este adevărul. Nu are sens să ne ascundem şi să pretindem altceva”, a precizat David.

Ministrul a mai arătat că măsurile fiscal-bugetare „ne salvează domeniul, pe salarii şi burse, până la sfârşitul anului”.

În primăvara acestui an, David semnala că una dintre cele mai grave greșeli făcute în sistemul educațional în ultimii 30 de ani și care ar fi putut fi evitată, a constat în „pierderea viziunii”.

Conform Raportului Național privind Alfabetizarea Numerică, publicat în februarie 2025, analfabetismul numeric se plasează la peste o treime (36%) dintre elevi.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: