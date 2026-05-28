România, confruntată cu o recesiune dură. Analist economic: „75.000 de locuri de muncă ar putea dispărea până la finalul anului”.

Reducerea consumului accentuează presiunea asupra mediului privat, iar România este nevoită să facă față unei „recesiuni extrem de dure”, avertizează economistul Adrian Negrescu. Zeci de mii de locuri de muncă ar putea să dispară până la sfârșitul anului.

Inflația ar urma să crească semnificativ în primele două luni din vară, aspect ce va duce la o nouă scădere a puterii de cumpărare, a avertizat, joi, economistul Adrian Negrescu, la Antena3CNN.

Avertismentul vine în contextul în care situația economică din România se înrăutățește: țara traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani.

Efectele se văd deja în economie. Oamenii și companiile cheltuiesc mai puțin în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut, iar reducerea consumului începe să pună presiune pe mediul privat.

Potrivit economistului Adrian Negrescu, impactul inflației, scăderea consumului și blocajul investițiilor ar putea duce la dispariția a aproximativ 75.000 de locuri de muncă până la finalul anului.

„Dincolo de stagnarea economică și inflația ridicată, ne confruntăm cu ample disponibilizări de personal. Este rezultatul restructurarii activității în multe dintre firme, urmare a scăderii vânzărilor și accentuării blocajului financiar”, a notat Adrian Negresu într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Acesta nu exclude scenariul conform căruia „celor 50 de mii de contracte de muncă încheiate în acest an să li se mai adauge cel puțin 25.000 în a doua parte a anului”.

Recesiune dură: un scenariu negativ pentru România

România se află într-o zonă de „sevraj economic”, cu o creștere economică aproape de zero și cu o inflație foarte mare.

Negrescu descrie situația ca fiind apropiată de stagflație, adică o combinație periculoasă între stagnare economică și scumpiri accelerate. „Este cel mai prost scenariu în care se putea afla România”, a avertizat economistul.

Cele mai multe joburi ar putea fi pierdute în sectorul microîntreprinderilor, în contextul în care firmele se confruntă cu probleme financiare în creștere, apreciază economistul. Cele mai afectate domenii vor fi serviciile, comerțul alimentar și comerțul cu îmbrăcăminte și încălțăminte.

Investitorii au devenit mult mai prudenți și evită să mai facă investiții importante, spune Negrescu.

Această blocare parțială a economiei afectează mai ales populația vulnerabilă, întrucât orice creștere de prețuri înseamnă, în practică, o scădere a puterii de cumpărare, iar românii ajung să cumpere mai puțin cu aceiași bani primiți lunar.

România nu se află, cel puțin deocamdată, într-o criză economică totală, ci într-o recesiune severă. Diferența, spune el, este că în recesiune vânzările scad puternic și apar probleme în economie, dar activitatea nu se blochează complet.

„Nu suntem în scenariul catastrofal, dar suntem într-o recesiune extrem de dură”, a mai declarat economistul, potrivit sursei citate.

Rata anuală a inflaţiei a urcat la 10,7%, în aprilie, în timp ce economia a scăzut cu 1,7% în primele luni ale lui 2026, potrivit datelor INS.

De altfel, Comisia Europeană și-a redus substanțial estimările în ceea ce privește creșterea economică a României pentru acest an - de la 1,1% cât estima în toamnă, la 0,1%.

