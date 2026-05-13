Economia, în scădere cu 1,7% în primele trei luni din 2026: Inflație de 10,7%. Energia și chiriile scumpesc costul vieții pentru români. TOP-ul produselor cu prețuri în creștere.

Rata anuală a inflaţiei a urcat la 10,7%, în aprilie, în timp ce economia a scăzut cu 1,7% în primele luni ale lui 2026. Românii sunt nevoiți să facă față unui cost al vieții ridicat din cauza scumpirilor la energie și a chiriilor.

Produsul intern brut (PIB) al României a scăzut în primul trimestru al anului 2026 atât față de trimestrul anterior, cât și comparativ cu aceeași perioadă din 2025, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică.

În trimestrul I 2026, PIB-ul s-a redus cu 0,2% față de trimestrul IV din 2025, pe seria ajustată sezonier.

Comparativ cu primul trimestru al anului trecut, economia a înregistrat o scădere de 1,7% pe seria brută și de pe seria ajustată sezonier.

Astfel, în primele trei luni, economia a înregistrat o scădere semnificativă de 1,7%, aspect ce reflectă riscuri cu privire la o recesiune tehnică, arată datele publicate de INS.

Datele statistice oficiale reflectă o deteriorare a situației economice la începutul lui 2026: PIB-ul a scăzut atât în ritm trimestrial, cât și anual.

Totodată, inflația a rămas la un nivel ridicat în aprilie 2026: indicele prețurilor de consum a fost de 100,84% în aprilie față de martie, ceea ce înseamnă o creștere lunară a prețurilor de 0,84%.

De la începutul anului, respectiv în aprilie 2026 față de decembrie 2025, rata inflației a fost de 3,1%. Comparativ cu aprilie 2025, rata anuală a inflației a ajuns la 10,7%.

Față de martie 2026, în aprilie cele mai mari scumpiri au fost în sectorul serviciilor, cu o creștere medie de 2,28%. Pe categorii de serficii, majorările cele mai mari de preț au fost la chirii (33,50%) și transport aerian (27,58%).

Mărfurile alimentare s-au scumpit luna trecută, în medie cu 0,57%, față de martie 2026. Creșteri de prețuri semnificative – la cafea – 21,76% și ouă – 14,78%. O altă majorare importantă a tarifelor se constată și la peștele proaspăt (7,93%), la ulei (6%), la citrice (7,38%), iar brânza de vacă este mai scumpă cu 6,52%. Importante creșteri de preț au fost la fructe proaspete (1,29%), carne de bovine (1,29%) și legume (0,93%).

Prețurile la energia electrică au crescut cu 54,18% față de anul trecut, în timp ce motorina s-a scumpit cu 32,68%, iar benzina cu 22,42%.

Utilitățile - servicii de apă, canalizare și salubritate au înregistrat o creștere de 15,05%.

Conflictul din Orientul Mijlociu: unde de șoc în economie

Viceguvernatorul BNR, Cosmin Marinescu, a arătat, marți, că luna aprilie va aduce un nou impuls al inflației, la peste 10%, care afectează consumul deja comprimat încă din februarie, vânzările cu amănuntul fiind în scădere față de anul trecut cu 6,8%.

„În România, în pofida fazei deficitare a cererii din economie, majorarea prețurilor la energie a determinat creșterea inflației peste așteptări în luna martie, la aproape 10%.

Principala cauză a fost scumpirea combustibililor cu circa 13%, iar luna aprilie va aduce un nou impuls al inflației, la peste 10%. Inflația afectează consumul deja comprimat: încă din februarie, vânzările cu amănuntul erau în scădere față de anul trecut cu 6,8%. Perspectivele lunilor următoare nu sunt încurajatoare, traficul petrolierelor din Golful Persic fiind încă obturat. Dacă tensiunea se prelungește, prețurile ridicate la energie ar putea, prin efecte de runda a doua, să forțeze persistența «inflației Ormuz» pentru mai multe trimestre”, a scris Cosmin Marinescu în articolul „Inflația Ormuz - noua provocare în ecuația politicii monetare”.

Banca Națională a României (BNR) a revizuit în creștere, la 3,9%, de la 3,7% anterior, prognoza de inflație pentru finalul anului 2026 și anticipează că aceasta va ajunge la 2,7% la sfârșitul lui 2027, potrivit datelor prezentate în luna februarie de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.

