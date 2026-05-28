Spor natural negativ la Cluj: peste 650 de morți, în martie. Numărul persoanelor decedate, de 1,3 ori mai mare decât cel al născuților vii.

Deși numărul nașterilor a crescut ușor, în martie, sporul natural rămâne negativ la Cluj: peste 650 de morți. De asemenea, în a treia lună din an au fost raportate 5 decese la copiii cu vârstă sub un an.

În martie 2026, numărul naşterilor înregistrate în judeţul Cluj a crescut atât față de luna anterioară, cât și față de aceeași perioadă a anului trecut.

În același timp, numărul deceselor a fost mai mare față de februarie 2026, dar în ușoară scădere față de martie 2025. Astfel, sporul natural a fost negativ în a treia lună din an, arată datele remise monitorulcj.ro de Direcția Județeană de Statistică (DSJ) Cluj.

În martie 2026 s-a înregistrat nașterea a 492 copii, cu 49 copii mai mulți decât în luna februarie 2026 și cu 41 copii în minus față de luna martie 2025.

Numărul deceselor consemnate în luna martie 2026 a fost de 658, cu 44 decese mai multe decât în luna februarie 2026 și cu 47 decese în scădere față de martie 2025.

Sursa: DSJ Cluj

Sporul natural, adică diferenţa dintre numărul născuţilor-vii şi numărul persoanelor decedate, s-a menținut negativ – minus 166 persoane, numărul persoanelor decedate fiind de 1,3 ori mai mare decât cel al născuților vii, menționează sursa citată.

De asemenea, în luna martie 2026 au fost 5 decese la copiii cu vârstă sub 1 an.

În perioada menționată, la oficiile de stare civilă din județul Cluj s-au înregistrat 72 de divorțuri și 130 de căsătorii.

România poate pierde până la un sfert din populație până în 2080, potrivit datelor prezentate de Institutul Național de Statistică în toamna anului trecut.

