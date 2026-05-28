Deputatul clujean Remus Lăpușan critică numirea lui Bogdan Gheorghiu la conducerea Operei Române din Cluj: „Un import politic dictat de la București!”

Deputatul PSD Remus Lăpușan critică dur numirea fostului ministru al Culturii, Bogdan Gheorghiu, în funcția de manager interimar al Operei Naționale Române din Cluj-Napoca, susținând că decizia reprezintă „o umilință” pentru mediul cultural clujean.

Reacția vine după ce Ministerul Culturii a anunțat numirea lui Bogdan Gheorghiu, fost ministru liberal al Culturii și fost parlamentar de Suceava, la conducerea interimară a instituției, în contextul controverselor privind evaluarea managerului Florin Estefan.

Remus Lăpușan acuză „control politic” la Opera Română din Cluj

Într-o postare publicată pe Facebook, Remus Lăpușan susține că decizia demonstrează lipsa de respect față de mediul artistic local.

„Este absolut rușinos ca, în cel mai important centru cultural și universitar dintre București și Budapesta, puterea liberală să considere că nu există nicio personalitate culturală locală capabilă să conducă una dintre cele mai prestigioase instituții de cultură din România”, a transmis acesta.

Lăpușan afirmă că municipiul Cluj-Napoca are suficiente personalități culturale care ar putea ocupa această funcție și acuză existența unei decizii politice luate la nivel central. „Și totuși, soluția găsită a fost un «import politic» dictat de la București și tacit acceptat (poate și comandat) de liberalii clujeni”, a mai declarat fostul deputat.

Critici și la adresa administrației locale

În mesajul său, Remus Lăpușan extinde criticile și către liderii PNL Cluj, despre care spune că ar trebui să se concentreze pe marile proiecte de infrastructură promise orașului.

„Poate că liderii PNL Cluj ar trebui să se ocupe de promisiunile ratate care sufocă orașul de ani întregi: centura metropolitană care există doar pe machete, metroul care trăiește exclusiv în randări și conferințe de presă și traficul devenit simbolul neputinței administrative”, a afirmat acesta.

Totodată, fostul parlamentar susține că explicațiile privind evaluarea lui Florin Estefan „devin tot mai greu de crezut”, în condițiile în care mai multe voci din mediul cultural și din societatea civilă au vorbit despre posibile influențe politice.

„Pentru că atunci când cultura ajunge controlată politic, cu siguranță nu mai vorbim despre management cultural”, a transmis Lăpușan.

Contextul schimbării de la Opera Română Cluj

Fostul ministru al Culturii Bogdan Gheorghiu a fost numit manager interimar al Operei Naționale Române din Cluj-Napoca după încheierea mandatului lui Florin Estefan, tenor și manager al instituției în ultimii ani.

Schimbarea a generat reacții în spațiul public și în mediul artistic clujean, în special din cauza faptului că noul manager interimar nu provine din mediul cultural local, ci din zona politică, fiind unul dintre liderii marcanți ai PNL Suceava și fost ministru al Culturii în Guvernul Cîțu.

