11 magazine din Cluj-Napoca, închise temporar pentru că au vândut alcool și țigări minorilor. Viceprimar Dan Tarcea: „Sănătatea copiilor nu e negociabilă”.

Viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea, condamnă iresponsabilitatea comercianților din oraș care vând alcool și țigări minorilor și a anunțat zero toleranță pentru această practică.

„Dacă decizi că e ok să faci bani prin vânzând alcool și țigări copiilor, atunci trebuie să știi că vei pierde mai mult decât câștigi. În momentul în care faci asta, nu mai vorbim despre comerț, ci despre iresponsabilitate”, a spus Dan Tarcea, joi, 28 mai 2026, potrivit unui clip video publicat pe pagina sa de Facebook.

Potrivit viceprimarului, până acum, în Cluj-Napoca, a fost suspendată activitatea pentru 11 magazine după ce au vândut alcool și țigări minorilor.

„Controalele continuă. Toleranța este zero pentru astfel de practici. Am spus foarte clar, încă de anul trecut, că astfel de situații nu vor fi tratate superficial. Aici nu vorbim doar despre o simplă abatere administrativă, ci despre adulți care aleg conștient profitul în locul responsabilității față de copii. Nu putem vorbi despre protejarea copiilor și să ignorăm astfel de practici.

Viceprimarul a mai adăugat că, în Cluj-Napoca, sănătatea și siguranța copiilor nu sunt negociabile.

