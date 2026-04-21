Semnale negative în economie: Scade numărul salariaților în Cluj, în timp ce salariul mediu net crește doar cu 10 lei

Semnale de stagnare a economiei în 2026: numărul salariaților din județul Cluj a scăzut cu 333 de persoane în februarie, iar valoarea salariului mediu net a înregistrat o creștere simbolică de doar 10 lei.

Semnale negative în economie: Numărul salariaților în Cluj scade dramatic. Salariul mediu net, majorare simbolică de doar 10 lei.

România continuă să resimtă în plan economic efectul măsurilor adoptate de Guvern.

În februarie 2026, salariul mediu net a crescut nesemnificativ – o majorare simbolică de numai 10 lei, față de luna anterioară.

În același timp, conform datelor Direcției Județene de Statistică Cluj, numărul salariaților a scăzut dramatic.

Efectivul salariaților din județul Cluj, la sfârșitul lunii februarie 2026, a fost de 286.327 persoane, în scădere cu 333 persoane comparativ cu luna ianuarie 2026 și cu 2.660 persoane mai puține față de luna februarie 2025, potrivit datelor consultate de monitorulcj.ro

Astfel, în ianuarie 2026, în județul Cluj erau 286.660, iar o lună mai târziu numărul acestora a ajuns la 286.327 de persoane.

În continuare, la nivel de județe, Clujul este lider la numărul salariaților, fiind surclasat doar de Capitală (1.106.259 persoane) și urmat de județele Timiș (268.859 persoane), Ilfov (203.462 persoane) și Iași (199.513 persoane).

În România, la aceeași dată, erau 5.740.798 salariați.

Creștere modestă a salariului mediu net

Reducerea efectivului de salariați reflectă însă dificultățile economice care se adâncesc.

Salariul mediu net în luna februarie 2026, în județul Cluj a fost de 6.542 lei, mai mare cu 10 lei comparativ cu luna anterioară și cu 190 lei mai mult față de aceeași lună a anului 2025, potrivit datelor DSJ Cluj.

„Câștigul salarial mediu brut în luna februarie 2026, în județul Cluj a fost 10.952 lei, este aproximativ la fel cu cel din luna precedentă și mai mare cu 320 lei față de luna februarie a anului 2025”, menționează sursa citată.

Sursa: DSJ Cluj

Câștigul salarial mediu net în România a fost de 5.557 lei.

Potrivit datelor statistice, în prima lună de primăvară, rata anuală a inflației a crescut la 9,87%, de la 9,31% în luna februarie, în condițiile în care serviciile s-au scumpit cu 11,05%, mărfurile nealimentare cu 10,89%, iar mărfurile alimentare cu 7,67%.

De altfel, Banca Mondială și-a revizuit în mod semnificativ estimările privind evoluția economiei românești în acest an, de la 1,3% cât estima în ianuarie, până la 0,5%, potrivit raportului ECA Economic Update, publicat în 8 aprilie 2026 de Grupul Băncii Mondiale.

