Sindicaliștii Sanitas au ieșit în stradă. Protest în fața Ministerului Muncii din cauza noii legi a salarizării!

Sindicaliștii din sănătate și asistență socială au protestat joi în fața Ministerului Muncii, nemulțumiți de proiectul noii legi a salarizării unitare.

Sindicaliștii din sănătate și asistență socială au protestat joi în fața Ministerului Muncii, nemulțumiți de proiectul noii legi a salarizării unitare, despre care spun că ar putea duce la scăderea veniturilor pentru mii de angajați din sistem.

Membrii Federației Sanitas au scandat „Grevă generală!”, „Vrem dreptate pentru sănătate!” și „Noua lege nu va trece!”, folosind vuvuzele și afișând mesaje împotriva proiectului aflat în transparență decizională.

Sindicaliștii acuză pierderi salariale și reducerea sporurilor

Reprezentanții Sanitas susțin că noua lege a salarizării este „inechitabilă, incompletă și profund defavorabilă” pentru angajații din sănătate și asistență socială.

Potrivit sindicaliștilor, proiectul riscă să plafoneze sau chiar să reducă veniturile pentru mai mult de jumătate dintre salariați, în special prin diminuarea sporurilor acordate pentru condiții dificile de muncă, ture și continuitatea activității medicale.

„Nu putem accepta ca veniturile oamenilor să fie prezentate artificial ca fiind protejate, în timp ce realitatea din statele de plată va demonstra contrariul”, au transmis reprezentanții Sanitas. Sindicaliștii mai reclamă faptul că forma publicată a proiectului diferă semnificativ de variantele discutate în ultimele luni cu Ministerul Sănătății și cu reprezentanții Guvernului.

Sanitas anunță noi proteste

Federația Sanitas cere retragerea proiectului în forma actuală și reluarea negocierilor cu sindicatele. Totodată, sindicaliștii au anunțat că pe 3 iunie va avea loc un nou protest în Piața Victoriei, urmat de un marș către Piața Constituției.

Liderii sindicali avertizează că, dacă proiectul nu va fi modificat, protestele ar putea escalada până la declanșarea unei greve generale în sistemul sanitar și de asistență socială.

