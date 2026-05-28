Râul Nadăș, poluat în Cluj-Napoca. Apele Române Someș-Tisa, intervenție la fața locului.

Reprezentanții de la Apele Române Someș-Tisa au anunțat că râul Nadăș a fost poluat accidental, în municipiul Cluj-Napoca.

Râul Nadăș, poluat în Cluj-Napoca | Foto: Facebook, Apele Române Someș-Tisa

Anunțul a fost făcut astăzi, joi, 28 mai 2026.

„Poluare accidentală a râului Nadăș, în municipiul Cluj-Napoca. Evenimentul a fost sesizat în dimineața zilei de astăzi, 28 mai. Apreciem gestul prompt al cetățeanului care a anunțat poluarea. Datorită reacției sale, reprezentanții Sistemului de Gospodărire a Apelor Cluj au ajuns imediat la fața locului”, se arată într-o postare publicată joi, pe pagina de Facebook Apele Române Someș-Tisa.

Potrivit sursei citate, în zona Autogării Beta, apa avea un aspect albicios pe toată lățimea cursului de apă. Nu a fost identificată mortalitate piscicolă (pești morți).

„Din datele de care dispunem până în acest moment, rezultate din investigaţiile în teren, apreciem că efectul produs este unul local. Totodată, specialiștii instituției noastre au prelevat probe de apă. Acestea sunt analizate în momentul actual. Angajații SGA Cluj continuă monitorizarea cursului de apă”, se mai arată în informarea oficială de la Apele Române Someș-Tisa.

