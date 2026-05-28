CFR Cluj, interzisă din nou la transferuri! Prima reacție a lui Neluțu Varga

CFR Cluj se confruntă din nou cu probleme financiare, motiv pentru care FIFA a decis să sancționeze din nou formația din Gruia.

Neluțu Varga este patronul CFR-ului din 2017 | Foto: captură TV

CFR Cluj a primit interzis la transferuri din cauza mai multor litigii apărute în ultimele săptămâni pe portalul oficial FIFA – 13 la număr.

Cel mai probabil, este vorba despre restanțe salariale către foști jucători.

Varga a dat asigurări că se va rezolva!

Nu este prima dată când se întâmplă acest lucru. Vișiniii au mai avut interdicții la transferuri, însă au achitat restanțele și nu au avut de suferit. Același lucru se va întâmpla și acum, după cum a anunțat Neluțu Varga, patronul CFR-ului, într-o reacție pentru Prima Sport.

„Nu știu de vreo interdicție, sunt plecat și n-am primit vreo informare despre așa ceva. Dar orice ar fi și dacă ar fi așa ceva, se rezolvă instant când mă întorc acasă, nu vom avea probleme, să fie lumea liniștită”, a spus finanțatorul CFR-ului.

