Trump continuă presiunile asupra mass-media: Președintele SUA cere despăgubiri de 10 miliarde de dolari pentru articolele despre legăturile cu Epstein

Președintele SUA Donald Trump a reintrodus o plângere prin care cere Wall Street Journal despăgubiri de 10 miliarde de dolari pentru articolele despre legăturile cu Epstein.

Președintele american Donald Trump a reintrodus o plângere în justiție pentru defăimare.

Trump cere despăgubiri de cel puțin 10 miliarde de dolari din partea cotidianului Wall Stret Journal (WSJ) pentru articolele despre legăturile sale cu Jeffrey Epstein, după ce un judecător a respins o primă versiune a plângerii din cauza unor vicii de procedură, transmite joi Reuters, citată de Agerpres.ro

Procesul este unul din cele câteva intentate de Trump în nume personal împotriva unor organizații media, în cadrul a ceea ce criticii săi spun că este o campanie mai largă de presiune asupra mass-media.

Plângerea înaintată de Trump afirmă că ziarul deținut de Rupert Murdoch i-a pătat reputația cu un articol care descria o felicitare de ziua de naștere dedicată lui Jeffrey Epstein ca purtând semnătura actualului președinte. Trump și avocații săi au declarat că felicitarea este un fals, chiar și după ce a fost publicată de legislatorii care anchetează cazul Epstein.

Trump solicită daune de cel puțin 10 miliarde de dolari, aceeași sumă ca în prima plângere.

La momentul publicării, pârâții au ignorat în mod imprudent dacă afirmațiile defăimătoare erau adevărate și/sau au evitat în mod intenționat descoperirea adevărului, au scris avocații lui Trump în forma modificată a plângerii.

Prejudicii de reputație „copleșitoare”

Plângerea înaintată la tribunalul federal din Miami îi cheamă în judecată pe Rupert Murdoch, Dow Jones, News Corp și CEO-ul Robert Thomson, împreună cu doi reporteri ai WSJ, Khadeeja Safdar and Joseph Palazzolo, declarând că aceștia l-au defăimat pe Trump și i-au cauzat prejudicii financiare și de reputație „copleșitoare”.

Dow Jones a declarat că are deplină încredere în rigoarea și acuratețea celor scrise de WSJ și că se va apăra cu fermitate la proces.

Finanțistul și infractorul sexual Jeffrey Epstein a murit într-o celulă a unei închisori din New York în 2019. Trump a afirmat că rupsese orice contact cu Epstein înainte ca problemele acestuia cu justiția să devină publice în 2006.

Prima plângere depusă de Trump, respinsă

Judecătorul districtual Darrin P. Gayles, numit în funcție de fostul președinte Barack Obama, a respins în aprilie prima plângere înaintată de Trump, considerând că acesta nu a demonstrat existența unei „intenții răuvoitoare”, criteriu juridic cerut pentru personalitățile publice în procesele de defăimare. Acest criteriu impune dovezi că pârâtul a publicat ceva despre care știa sau ar fi trebuit să știe că este fals.

Procese intentate organizațiilor media

Donald Trump a intentat, de asemenea, procese pentru defăimare și alte acuzații împotriva altor organizații media, printre care New York Times, BBC și Des Moines Register din Iowa. Acestea au dezmințit acuzațiile și în prezent le contestă în instanță.

Administrația Trump a acționat pentru a restricționa accesul presei la agenții guvernamentale și a amenințat că va folosi prerogativele de reglementare împotriva instituțiilor media importante, atrăgând contestații în justiție din partea organizațiilor media.

