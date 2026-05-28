Managerii estimează scumpiri în comerț și construcții, în următoarele trei luni

Managerii estimează o creștere accentuată a prețurilor în comerțul cu amânuntul și construcții.

Managerii din construcții și industria prelucrătoare estimează o creștere moderată a activității, în următoarele trei luni, în timp ce în sectoarele comerț cu amănuntul și construcții se preconizează o creștere accentuată a prețurilor, conform datelor centralizate de Institutul Național de Statistică (INS).

Scumpiri în comerț și construcții

În domeniul construcțiilor, estimările managerilor arată o tendință de creștere moderată a volumului producției (sold conjunctural +15%), în timp ce la numărul de salariați se preconizează o relativă stabilitate, cu un sold conjunctural de +3%.

De asemenea, în același sector de activitate, se așteaptă ca prețurile lucrărilor să înregistreze dinamică accentuată reflectată printr-un sold conjunctural de +50%.

Ancheta conjuncturală a INS relevă faptul că, în comerțul cu amănuntul, managerii estimează, pentru următoarele trei luni, relativă stabilitate a cifrei de afaceri, soldul conjunctural fiind 0%, iar în ceea ce privește forța de muncă, angajatorii anticipează o tendință de creștere moderată a numărului de salariați (sold conjunctural +6%).

Totodată, majorări de prețuri în acest domeniu sunt estimate de către 57% dintre respondenți, scăderi de doar 5%, soldul conjunctural de +51% indicând o creștere accentuată.

Potrivit sursei citate, în industria prelucrătoare, rezultatele anchetei desfășurate în luna mai indică, pentru următoarele trei luni, o creștere moderată a volumului producției, reflectată printr-un sold conjunctural de +6%.

În ceea ce privește numărul de salariați, se estimează o relativă stabilitate, cu un sold conjunctural de -5%. În același timp, prețurile produselor industriale sunt așteptate să crească, tendință indicată printr-un sold conjunctural de +35%.

Pe zona de servicii, managerii anticipează o relativă stabilitate a cererii, pentru perioada mai - iulie 2026, cu un sold conjunctural de -1%.

La capitolul numărului de salariați, pe baza datelor centralizate, se estimează o relativă stabilitate (sold conjunctural -3%), iar prețurile de vânzare sau de facturare ale prestațiilor vor urma să crească, tendință reflectată printr-un sold conjunctural de +29%.

