Activități la Cluj de Ziua Copilului - 1 iunie 2026. Unde îi puteți duce pe cei mici?

În Cluj există mai multe activități organizate cu ocazia Zilei Copilului - 1 iunie 2026.

La Biblioteca Județeană „Octavian Goga” din Cluj-Napoca este organizată Săptămâna Copilăriei, ediția a VII-a.

Biblioteca Județeană „Octavian Goga” Cluj, instituție de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Cluj, marchează Ziua Internațională a Copilului printr-o serie de activități dedicate celor mici, desfășurate în perioada 29 mai – 5 iunie 2026, în cadrul tradiționalei Săptămâni a Copilăriei.

Programul pregătit pentru copii include ateliere de lectură în limbile română, maghiară și engleză, activități de creație manuală, cluburi interactive bazate pe joc și joacă, precum și întâlniri organizate în cadrul proiectelor de educație permanentă derulate în parteneriat cu unitățile de învățământ din Cluj-Napoca.

Printre evenimentele principale ale acestei ediții se numără:

vineri, 29 mai 2026, ora 13.00 – în foaierul sediului central al bibliotecii va avea loc festivitatea de premiere a celei de-a LV-a ediții a Concursului de desene „Eroii Cărților Citite”. Expoziția cu lucrările câștigătoare va putea fi vizionată în foaierul sediului central, Calea Dorobanților nr. 104, parter, până în 19 iunie.

luni, 1 iunie 2026 – Secția pentru copii va participa cu o serie de activități la Festivalul „Hai-Hui printre povești”, organizat în Parcul Central „Simion Bărnuțiu” de Teatrul de Păpuși „Puck”. Începând cu ora 17.00, la standul Bibliotecii Județene va avea loc lansarea cărții pentru copii „Rica și Relu. Petrecere cu cașcaval", scrisă de Cristina Dragoș și ilustrată de Oana Neag.

marți, 2 iunie 2026, ora 17.00 – foaierul sediului central va găzdui spectacolul vocal-instrumental „Fărâma de cultură”, susținut de elevii Școlii Gimnaziale „Alexandru Vaida-Voevod”, coordonați de prof. Claudia Morar.

Programul complet al activităților poate fi consultat pe site-ul bibliotecii: www.bjc.ro.

De asemenea, pe întreaga durată a Săptămânii Copilăriei, în perioada 29 mai – 5 iunie 2026, copiii cu vârste între 0 și 14 ani beneficiază de înscriere gratuită la bibliotecă.

Teatrul de Papuși „Puck”, activități în centrul Clujului de Ziua Copilului - 1 iunie 2026

Teatrul de Papuși „Puck” organizează evenimentul „1 Iunie - Hai-Hui printre povești”, în Parcul Central „Simion Bărnuțiu”.

„Ce faceți în acest an de Ziua Copilului? Vă așteptăm cu drag la evenimentul «1 Iunie - Hai-Hui printre povești», în Parcul Central. Vom sărbători împreună copilăria de dimineața și până seara cu spectacole de teatru pentru copii, concerte, dans, ateliere și multe altele!”, au anunțat reprezentanții Teatrul de Papuși „Puck”, în descrierea evenimentului.

Accesul la toate manifestările va fi gratuit.

„Ateliere: Face painting, Meșterii populari, Biblioteca Județeană „Octavian Goga” Cluj, Editura Signatura, Rock Academy, Inspectoratul de Poliție Județean Cluj, Inspectoratul de Jandarmi Județean Cluj, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Cluj, Direcția Generală Poliția Locală – Primăria Cluj-Napoca, Divizia 4 Infanterie „Gemina” și multe alte surprize” au mai anunțat organizatorii.

Ziua Copilului la Castelul Bánffy din Răscruci

Pentru cei care doresc să iasă din Cluj-Napoca, Consiliul Județean organizează un eveniment și la Castelul Bánffy din Răscruci

„Castelul Bánffy din Răscruci, obiectiv aflat în administrarea Consiliului Județean Cluj, în parteneriat cu Asociația GAL Someș Transilvan și Teatrul de Păpuși Puck vă învită în data de 1 iunie 2026 între orele 12.00-18.00 să petrecem împreună Ziua Copiilor, cu activități distractive și educative”, a anunțat CJ Cluj, în descrierea evenimentului.

Programul zilei

12.00 - 18.00: Build Your Own Picnic (produsele/păturică pentru picnic trebuie aduse, organizatorii asigură doar locul în parcul castelului).

Consiliul Județean Cluj a menționat că în castel și în parc apa este potabilă, puteți aduce recipiente și să vă serviți cu apă. Pe toată durata evenimentului veți putea achiziționa înghețată și plăcinte din imediata apropiere a castelului. Produse alimentare NU se pot achiziționa în incinta obiectivului turistic.

12.00 - 15.00 activități interactive, educative și meșteșugărești (în paralel, în locații diferite, în parc și în castel):

- Activități interactive de cunoaștere a patrimoniului într-un mod jucăuș cu Fundația Kallós Zoltán din Răscruci (în parc)

Activități de grădinărit cu Narcisa Cozea de la Desaga cu Legume Jucu (în parc)

Activități în natură cu Monica Beldean de la Asociația pentru Om și Natură (în parc)

Lumea minunată a liliecilor (în parc). Prezentare susținută de Gönczi Vass Ildikó, vicepreședintele Asociației Centrul pentru Cercetarea și Conservarea Liliecilor

Atelier meșteșuguri tradiționale (cusut, mărgelărit etc) cu meșter popular Maria Pop (Răscruci) și Asociația Pensionarilor din Bonțida (în parc)

Îmbrățișarea naturii - testul coeziunii solului/pământului în apă, telier susținut de Adela Hoble, USAMV Cluj (în parc)

13.00-15.00 Atelier de lut cu Kinga Horváth de la Kaleido, Bonțida (în parc)

13.00 Vizită ghidată a castelului pe limbajul copiilor - în limba română (în castel)

13.30 - Miniconcert și atelier muzical cu Csenge Nagy și Réka Adorjáni în salonul nobil de la etajul castelului

14.00 Vizită ghidată a castelului pe limbajul copiilor - în limba maghiară (în castel)

15.00 Spectacol în aer liber - Teatrul de Păpuși Puck - Vasilache și Marioara în jurul lumii

16.00 Vizită ghidată a castelului pe limbajul copiilor - în limba română (în castel)

16.30 Spectacol în aer liber - Teatrul de Păpuși Puck - Vasilache și Marioara în jurul lumii (se va ține doar dacă este interes din partea publicului).

Programul activităților poate suferi modificări în funcție de vreme și disponibilitatea voluntarilor care oferă activitățile. Dacă va ploua, activitățile vor fi ținute în interior.

Accesul în castel este permis pentru 100 de persoane deodată. Participarea la activitățile evenimentului este gratuită. Locurile sunt limitate, înscrierea se face prin completarea formularului de înscriere: https://forms.gle/PfpPWgjGt8QQRZTXA

Ziua Copilului, sărbătorită la Florești Fest 2026

Totodată, și în Florești vor fi organizate activități speciale de Ziua Copiluli - 1 iunie 2026, în cadrul Florești Fest.

Pe scena principală, programul este următorul:

10.30: Zurli Show - Mirela Retegan și Gașca Zurli

15.00: Ansamblul Folcloric Cununa Someșană Florești; Anasamblul Folcloric Șoimii Carpaților; Club Yoyo (Școală de muzică); Kids Models by Corina Câmpian (Prezentare de modă); Cool Voices by Diana Culic - Sara Iova; The Beat Music School.

19.30: Candyland - Mega show-ul mascotelor by Kids Candy; MC Dylma; Nouă Unșpe (911)

Balon cu aer cald, în funcție de condițiile meteo.

Program „Hambarul cu Idei”, 1 iunie, la Florești Fest 2026:

Între orele 10.00 - 14.00

Atelier de creație: Magneți de frigider

Atelier de creație: Împletitură în păr

Atelier de creația: Slime

Atelier de modelaj creativ din lut spumă

Program „Amfiteatrul Cooltural”, 1 iunie, Florești Fest 2026

13.00 - 14.00: Atelier de experiențe științifice - Magic Puppet

14.00 - 15.00: Ateliere de Tobe - The Beat Music School

Povești Muzicale pentru Copii în Parcul Feroviarilor din Cluj-Napoca

De Ziua Copilului, Parcul Feroviarilor din Cluj-Napoca se transformă într-un tărâm al muzicii și al poveștilor.

„Vă invităm la un concert extraordinar pentru copii și întreaga familie, unde cei mici vor descoperi frumusețea muzicii clasice într-un mod captivant, interactiv și plin de magie”, se arată în descrierea evenimentului.

Orchestra New Hope

Dirijor: Dmitriii Chiricov

Vor interpreta „Muzicanții din Bremen” în adaptarea lui Christopher Stanichar

Copiii vor avea ocazia să descopere sunetele instrumentelor clasice, să înțeleagă cum funcționează o orchestră și să pășească, poate pentru prima dată, în lumea extraordinară a muzicii simfonice.

Evenimentul începe la ora 11.00.

Intrarea este liberă, dar pe bază de înscriere prin formularul din link: https://forms.gle/8DVoskGwhdgDJQrw8

Organizatorii au pregătiti și alte surprize.

Expoziție și Târg de Machete Auto în Cluj-Napoca, de Ziua Copilului - 1 iunie 2026.

Evenimentul va avea loc pe Strada Donath, nr. 160.

De Ziua Copilului, Sala Radio devine locul unde nostalgia, bucuria și pasiunea pentru mașinuțe se întâlnesc.

Machete spectaculoase

Muzică nostalgică și vibe de poveste cu DJ Guju

Activități și atmosferă pentru întreaga familie

O comunitate de oameni pasionați, care știu să se bucure de lucrurile mici și frumoase ale vieții

