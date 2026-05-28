Anunț CTP Cluj-Napoca - Programul de transport urban și metropolitan în perioada 30.05.2026 – 1.06.2026

Cu ocazia minivacanței de Rusalii mijloacele de transport în comun vor circula după următorul program:



30.05.2026 – circulația se va desfășura între orele 5:30–23:00, conform programului de transport pentru ziua de sâmbătă;

31.05.2026 - 1.06.2026– circulația se va desfășura între orele 6:00–23:00, conform programului pentru ziua de duminică.



Programele de circulație pot fi consultate pe site-ul companiei www.ctpcj.ro și în aplicația de mobil Tranzy.

Pe această cale urăm publicului călător ,,Sărbători fericite!”