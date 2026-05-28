Varga, anunț despre noul antrenor al CFR-ului: „Dacă rezolvăm, lucrurile merg înainte!”

CFR Cluj s-a despărțit miercuri, în mod oficial, de Daniel Pancu, care a ajuns imediat la un acord cu Rapid.

Neluțu Varga, patronul CFR-ului

Rămași fără antrenor, ardelenii nu au ajuns, deocamdată, la un acord cu un alt tehnician.

Antrenorul preferat al patronului – Dan Petrescu – nu este încă refăcut după problemele de sănătate cu care s-a confruntat, iar Edi Iordănescu nu a oferit un răspuns clar conducerii.

Într-o intervenție pentru Prima Sport, Neluțu Varga a vorbit despre situația antrenorului de la CFR Cluj după plecarea lui Daniel Pancu.

„În cazul în care Petrescu e apt, el e favoritul. Dacă nu e apt, ne gândim la următorul. Cu Edi suntem în stand-by, fiecare avem de rezolvat ceva probleme. Dacă le rezolvăm, lucrurile merg înainte. Deocamdată nu facem mai multe declarații”, a încheiat Varga.

